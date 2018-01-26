百貨拚福袋 大獎初一送到初三

2018年01月26日 04:10 中國時報 郭家崴 報導

遠百寶慶店初一福袋頭獎，JOHNSON好時光按摩椅A382灰，價值7萬3800元。（遠百百慶店提供）

SOGO忠孝館美妝福袋30年來首次買特惠組送高價正貨，POLA B.A起步禮盒，價值4925元、特價3600元，再送價值4350元的B.A活力精華液。（SOGO提供）

今年百貨春節檔期以年節、情人節和早春商品為採購重點。遠東SOGO台北店看準多數人月底發年終，31日至2月6日男女童裝、女鞋、化妝品、家用、寢具、內衣、藝品、玩具刷十大指定銀行滿5000送400、滿2萬送2000，購物抵用券可現刷、現換、現用；敦化館精品最高回饋15％、珠寶最高10％。

初一至初三限量福袋券價值最高翻129倍，有十全十美福袋券、旺旺福袋券、限量福袋券和品牌福袋，總數是去年3倍，都可再刮空海陸旅遊大獎，初一是價值22萬元的台北-歐洲華航商務艙雙人來回機票，不限航點，初二是價值8萬1800元的盛世公主號沖繩、石垣島自主遊5日，初三是UBER天天乘車趣，一年乘車金每天100元。

遠百寶慶店「歲末酬賓」活動24日起至2月14日，服飾當日單筆滿3500送250，首12日刷十大銀行全館單筆分期滿5000加送250元十足抵用券、滿萬加送500元，獨家加碼5%回饋。初一新春福袋每份1000元、共688個，有30項大獎，頭獎是JOHNSON好時光按摩椅。

(中國時報)