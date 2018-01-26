春節前愛車返廠健檢 保旅途平安

INFINITI推出2018「馳風納福春節免費健檢」，提供3大系統、32項免費檢查。（INFINITI提供）

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中國時報
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中華三菱新春健診活動，提供免費20項安心檢查。（中華三菱提供）

春節長假前，各汽車品牌推出回廠檢修愛車，為了吸引車主回廠，除了免費檢查、維修、物料折扣外，NISSAN百元以下維修零件免費；LUXGEN會更新導航圖資；HYUNDAI車主可抽首爾雙人來回機票；中華三菱除了加碼優惠，消費滿2888元再抽emoving Shine電動自行車。

歲末返鄉之際，良好車況才能享受快樂平安的假期，詳細檢查攸關安全的輪胎，更能讓家人安心，再加上法規規定，胎紋深度不足1.6mm處罰新台幣3000至6000元罰鍰。和泰汽車月底前回廠可享包括橫濱輪胎、盲塞式胎壓顯示器、胎壓偵測系統等商品9折優惠。

為了鼓勵車主回廠，贈品是一大誘因，AUDI提供消費滿額禮，Lamborghini為Gallardo車主準備2018 Lamborghini Super Trofeo超級挑戰賽門票；KIA提供亦有消費的車主抽手機、空氣清淨機，PEUGEOT主打法式服務並推抽獎活動。

Ford在月底前同步推出原廠超值煞車碟盤與來令片之連工帶料優惠價，及安心保固限時尊榮優惠專案，回廠消費滿2000元還有機會抽中Ford Escort。

(中國時報)

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