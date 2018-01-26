台北電玩展 PS4玩家夜排等入場

2018年01月26日 04:10 中國時報 石欣蒨 報導

PlayStation在台北電玩展重現全新遊戲《魔物獵人：世界》當中場景，在主要區域設置大型裝置及試玩區域。（石欣蒨攝）

今年火熱進攻台灣手遊市場的《天堂M》，由橘子集團帶領旗下一眾子公司參展，現場參與活動再送禮物。（石欣蒨攝）

台北電玩展今（26日）正式開幕，不僅正式宣布與日本「東京電玩展」主辦單位CESA簽定合作備忘錄以外，占場最大的PlayStation攤位最為亮眼，因為今限量開賣的《魔物獵人：世界》PS4 Pro及DUALSHOCK 4，引來粉絲玩家從前天傍晚就在場外開始排隊，加上今年大熱手遊《天堂M》及吃雞電競遊戲《絕地求生》等遊戲加入，預計將吸引30萬人次到場參觀。

PlayStation今年電玩展以萬眾矚目的《魔物獵人：世界》、《跑車浪漫旅競速》等遊戲打造現場大型布置，更展出逾百台PS4供玩家排隊試玩未上市的全新遊戲，加上特別打造2樓的VR體驗區，讓玩家親身體驗VR遊戲快感。

而台灣館最引人注目的當然少不了橘子集團的大型攤位，現場不僅設置高達6公尺的巨型扭蛋機，有機會抽日本機票及住宿券，另外還有展出2.5公尺高的《天堂M》角色「死亡騎士」供玩家拍照，Show Girl身上也藏著QR Code，掃完即有機會抽限量《天堂M》刮刮卡；另一大看頭就是今年首設的電競專區及由華碩旗下的ROG玩家共和國與香港數碼娛樂公司攜手舉辦的《絕地求生：台港澳交流賽》，預計將吸引更多PC遊戲端玩家到場觀賽。

(中國時報)