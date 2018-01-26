閱讀－咬筆撕衣郭雪湖作畫壓力大

2018年01月26日 04:10 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

郭雪湖之子郭松年，在《望鄉》書中分享他對於父親的印象和生活點滴。（趙雙傑攝）

2012年過世的台灣膠彩畫大師郭雪湖，1930年創作《南街殷賑》，把全台北的熱鬧都畫進大稻埕，也為大稻埕的發展留下歷史見證。他的小兒子郭松年近日為父親立傳，以家人角度寫下當年甘苦，「很多人以為他是大畫家，日子過得應該很不錯，其實他曾經一幅畫都賣不出去，仍然堅持創作，用畫筆養活一家人。」

賣不出畫 脾氣很暴躁

郭松年在《望鄉：父親郭雪湖的藝術生涯》中回憶父親，「他是日式嚴父，小時候我們都會怕。父親的畫室在閣樓，當時他的畫在台灣愈來愈難賣，脾氣很暴躁。我們只要聽到畫室裡有劈哩啪拉的聲音，就知道他在撕東西，甚至會撕內衣，最好不要去打擾他。」

郭松年高中時，決定赴日求學，和當時在日本畫畫的父親同住，「6年相依為命，和父親很親近，才知道他的辛苦。他過世後，家人們整理他的東西，發現他的畫筆筆桿都被他咬爛，可見他壓力多大。」

創雪湖派 奠藝術地位

郭雪湖生於1908年，童年家境清苦。他在畫壇成名早，19歲就和林玉山、陳進入選首屆「台灣美術展覽會」，被稱為「台展三少年」，之後更連年獲得首獎。他的特色是用膠彩畫細密畫，帶起一陣眾人仿效的「雪湖派」風潮，在日治時期獨樹一格，奠定了藝術地位，更是台灣畫派的先驅。

然而好景不常，隨著國民政府來台、二二八事件和白色恐怖時期，台灣畫壇掀起「正統國畫論戰」，日治時期被歸類為「東洋畫」的水墨、膠彩畫畫家備受打擊。郭松年表示，後來看父親的日記才知道，當時他十分鬱悶，如果遇到不如意的事，就坐上公車四處晃蕩，到心情平復了再回家。

顏料未乾 急著找買主

郭雪湖於是決定歸零，赴日遠走他鄉，郭松年隔年也到日本讀高中，與父親兩人同住，「父親沒在日本念過書，其實很難打進日本藝文圈，多虧親戚牽線，甚至經濟壓力大到連顏料都還沒乾就急著要賣畫。」

郭松年回憶，那6年多虧父親每天教他、為他講解日本生活要注意的事，「假日的時候，他會準備好便當，一早就找我去上野公園的美術館。雖然我記得的不多，卻非常珍惜那些回憶。」

(中國時報)