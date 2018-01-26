父親掛念故鄉 立傳了遺願

2018年01月26日 04:10 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

1964年，56歲的郭雪湖為了生計，離開故鄉台灣，到日本尋找創作機會，沒想到這一別就是23年，1987年才因為辦展覽，再次踏上故鄉的土地。小兒子郭松年表示，晚年郭雪湖心裡最掛念的，就是當年沒有留下來，繼續為台灣美術界付出，「父親畫過日本、中國大陸、歐洲和美國，但他最思念的還是故鄉。」

郭松年目前旅居香港，也趁這次傳記出版回台，走訪一家人住過的南京西路故居，如今是一間咖啡店，可惜郭雪湖童年在大稻埕的住處已經找不到，「可能住址重劃過，號碼不見了。」

郭雪湖一家人都在藝文圈，妻子林阿琴也是畫家，大女兒郭禎祥過去長年在台灣投入藝術教育，大兒子是已故小說家郭松棻，三女兒郭香美、小兒子郭松年也是畫家。

然而一家人常年四散各地，70年代時，郭雪湖在日本發展，郭松棻、郭禎祥、郭松年在美國求學和工作，林阿琴和其他女兒們在台灣，聚少離多。直到1971年，郭松棻因投入保釣運動，鑽研左派思想，被政府列為黑名單，全家人才移居美國團聚。

郭松年回憶，面對當年四散的家人，郭雪湖褪去了「嚴父」形象，「那時父親很常寫信給我們，字裡行間充滿關愛之情。他總是鉅細靡遺的描述三餐煮了、吃了什麼，讓我們知道他有照顧好自己，不用擔心他。」

郭雪湖過世後，郭松年整理、研究父親的遺物，發現他的遺願是希望有一本傳記，「於是我綜合自己和父親在日本生活的經驗，加上家人曾經講過、寫過與父親相關的文字，以及父親曾經留下的日記、手稿，寫出外人不知道的郭雪湖。」

(中國時報)