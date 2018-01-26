父親掛念故鄉 立傳了遺願

友善列印
中國時報
／專訪

1964年，56歲的郭雪湖為了生計，離開故鄉台灣，到日本尋找創作機會，沒想到這一別就是23年，1987年才因為辦展覽，再次踏上故鄉的土地。小兒子郭松年表示，晚年郭雪湖心裡最掛念的，就是當年沒有留下來，繼續為台灣美術界付出，「父親畫過日本、中國大陸、歐洲和美國，但他最思念的還是故鄉。」

郭松年目前旅居香港，也趁這次傳記出版回台，走訪一家人住過的南京西路故居，如今是一間咖啡店，可惜郭雪湖童年在大稻埕的住處已經找不到，「可能住址重劃過，號碼不見了。」

郭雪湖一家人都在藝文圈，妻子林阿琴也是畫家，大女兒郭禎祥過去長年在台灣投入藝術教育，大兒子是已故小說家郭松棻，三女兒郭香美、小兒子郭松年也是畫家。

然而一家人常年四散各地，70年代時，郭雪湖在日本發展，郭松棻、郭禎祥、郭松年在美國求學和工作，林阿琴和其他女兒們在台灣，聚少離多。直到1971年，郭松棻因投入保釣運動，鑽研左派思想，被政府列為黑名單，全家人才移居美國團聚。

郭松年回憶，面對當年四散的家人，郭雪湖褪去了「嚴父」形象，「那時父親很常寫信給我們，字裡行間充滿關愛之情。他總是鉅細靡遺的描述三餐煮了、吃了什麼，讓我們知道他有照顧好自己，不用擔心他。」

郭雪湖過世後，郭松年整理、研究父親的遺物，發現他的遺願是希望有一本傳記，「於是我綜合自己和父親在日本生活的經驗，加上家人曾經講過、寫過與父親相關的文字，以及父親曾經留下的日記、手稿，寫出外人不知道的郭雪湖。」

(中國時報)

閱讀－咬筆撕衣郭雪湖作畫壓力大 法式幽默 教你當羅浮宮酸民

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。