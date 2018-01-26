法式幽默 教你當羅浮宮酸民

2018年01月26日 04:10 中國時報 許文貞 ／台北報導 ／台北報導

難得想去美術館當文青，只見身旁眾人對著名畫指指點點、若有所思，你卻腦袋一片空白？一位法國藝術史教師和一位畫家決定聯手解構名畫，教藝術外行人如何在羅浮宮理直氣壯的當酸民、看熱鬧。就連巴洛克畫派大師、歐洲宮廷畫家魯本斯的作品《無辜小天使環繞聖母聖嬰》，都被酸「構圖真讓人頭暈目眩」。

法國藝術史教師賽希爾．巴隆和畫家弗朗索瓦．費里埃在書中寫到：「只看到一群小天使幾乎像在施行邪惡巫術，團團圍住聖母，令人窒息。聖母懷抱的耶穌聖嬰，一點都不甜美可愛，惡狠狠的眼神，看起來占有慾強得很，就像在對小天使們說：讓開！這可是我娘！」

在《這幅畫好爛！史上最酸羅浮宮看畫指南》書中，巴隆和費里埃發揮現代酸民本領，大膽嘲諷羅浮宮典藏的畫作，讓原本正經八百的藝術品瞬間讓人噴飯。

像是繪於16世紀上半葉的《克麗歐佩特拉之死》，畫家吉亞姆佩特里諾曾是達文西的學生，但畫中除了埃及艷后的站姿扭曲，應該咬住手臂的毒蛇，竟然不偏不倚地咬住了乳頭。巴隆和費里埃就寫到：「先不論這幅畫的好壞，觀眾面對眼前如此私密的畫面，正在發窘呢。」

喜愛西洋藝術的作家陳彬彬表示，這本書其實是既毒舌又好笑的另類導覽書，沒想到畫中竟然有這些少被注意到的趣味，「難道非要把藝術史熟讀，才能去羅浮宮朝聖嗎？能這樣沒有壓力的接近世界名畫，應該是很好的入門方式。」

法國鞏固爾文學獎作家賈克-皮耶．阿梅特也在書中解析，即使是看到技巧卓越、構圖完美的名畫在眼前，大部分的人卻不一定有感，甚至會注意到毫無意義的瑣碎細節，胡思亂想，「當莊嚴的藝術文化形成壓迫感，人心寧可選擇漫遊在詼諧的喜劇氣氛裡，這就是『通俗』的反應。」

阿梅特表示，書中點出的這些畫作並非真的是「爛畫」，而是因為從現代環境看古代作品，讓畫作內容產生了不同的意義，「在這些卓越的畫作裡，終究是有一些細微的疏漏，可以讓大家無傷大雅的嘲諷一下。」

(中國時報)