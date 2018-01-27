深耕台灣 張忠謀做到了

台積電晶圓18廠26日在南科舉辦動土典禮，科技部長陳良基（左一）及台積電董事長張忠謀（左二）共同舉行鏟土儀式。（莊曜聰攝）

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中國時報
╱台南報導
台積電近年晶圓廠投資概況

台積電晶圓18廠26日在南科動工，董事長張忠謀表示，2年後台積電將會是全球第一家量產5奈米晶圓廠商，創造4000個優質工作機會，不僅實現深耕台灣承諾，也是公司再創奇蹟的重要里程碑，未來，3、5奈米先進製程完工後，預計南科廠區營收比重將占5成以上，透過產業關聯效應，為南部創造更多經濟產值、繁榮地方。

全球第一 再添4000職缺

18廠是台積電在台第4座超大型12吋晶圓廠，也是目前最先進5奈米製程，南科晶圓18廠投資約5000億元，5奈米製程包括竹科和南科，總投資7000億元，昨動土的第一期廠房預計2019年完工、2020年量產，未來將成為研發暨生產中心。

隨著3奈米確定落腳南科，先進製程底定，高齡86的張忠謀預計今年退休，這也是他任內最後一次見證台積電動工，意義不凡。

張忠謀致詞許下3個承諾。他說，台積電18廠動工有3個重要意義及承諾，一就是台積電根據摩爾定律，專注晶圓技術研發，7、8年來許多國際半導體公司停止技術進步與發展，目前僅剩3家廠商繼續研發，台積電是其中之一，現在5奈米領先全球，對更先進的3奈米製程，台積電也很有把握。

投資5000億 許下3承諾

二就是未來公司將持續成長，以ROIC（Return on Invested Capital，資本回報率）15到20％計算，5奈米製程南科廠投資額5000億，如要回收需5年時間，至少達1兆5000億營收，這就是台積電對業績成長的承諾。

2020量產 3奈米也在南科

最後，對深耕台灣的承諾。張忠謀說，台積電對5奈米製程技術投資，包含竹科及南科達7000億元，且3奈米在3、4年後，也落腳南科，5奈米與之相比還算「小兒科」，這些廠區規畫都採「節水、節能、防汙、減廢」綠廠房設計，開發也注重環境維護。

動土典禮中，張忠謀除帶領與會200多位台積電員工高喊「我愛台積、創造奇蹟」口號，開玩笑向科技部長陳良基說，政府承諾以洪荒之力協助企業發展，但「洪荒之力就不能一例一休唷！」引起哄堂大笑。

台積電晶圓18廠基地總面積42公頃，三期廠房分別在2018、19年動工，預計2020年量產，待一、二、三期廠房皆量產，年產能預估超過100萬片，現在台積電在南科有16及20奈米廠，占整體營收4成，未來，3、5奈米先進製程完工後，預計南科廠區營收比重將占5成以上。

(中國時報)

南科3奈米 投資估逾8000億

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