台大嚴正聲明 管爺不涉論文抄襲

2018年01月27日 00:58 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

民進黨立委張廖萬堅等人指控台大新任校長管中閔與暨大管理學院院長陳建良共同發表論文，不當引用暨大EMBA碩專班張姓學生論文，台大學術倫理委員會昨晚召開會議，確認管中閔未涉抄襲，此案不成立，並籲教育部盡速核定新校長，讓校園回歸平靜。

台大26日晚召開會議，學術倫理委員會委員歷經1個半小時，確認管不涉論文抄襲。台大研發長、研究誠信辦公室主任李芳仁表示，會議包含釐清被質疑遭抄襲論文段落與發表順序，及論文是否公開發行與出稿，或放在公開資訊平台等。

籲教部盡速核定新校長

台大對外嚴正發表聲明強調，針對管擁有台哥大獨董身分，校長遴選作業前，已報校核准兼任台哥大獨董，校方依教師兼職審議程序，於106年5月17日同意兼職，且管當選校長後，今年1月12日已請辭兼職。

教育部1月26日發函台大，依媒體報導，管中閔發表論文似涉不當引用疑義，經調閱與查證，台大召開學術倫理委員會，校方強調，陳管二人發表論文的研討會，係為「讓該領域學者，在公開會議裡發表正進行的研究，並以初稿形式，得到研討會參與學者的回饋與評論」，為非正式學術會議，而研討會發表的論文，未事先經同儕審查，研討會論文集既未申請ISBN，事後也沒發送主要圖書館，供一般大眾參閱，之所以將論文集結成冊，在於「讓與會者方便閱讀，並無公開發行」。

非正式學術會議 無公開發表

台大強調，因此台大學術倫理委員會一致同意，本件系爭論文，非屬本校「違反送審教師資格規定及學術倫理案件處理要點」之規範或處理對象，故決議不予立案調查；另外，台大在遴選委員會正式進入資格審查前，已依教育部函示，將管中閔資料送教育部及科技部審核，是否有違反學術倫理事項，均經教育部及科技部回覆，管教授並未違反學術倫理。

台大嚴正指出：本校校長遴選委員會於1月5日完成校長遴選作業，1月10日即將新任校長相關證件資料報請教育部，自2月1日起聘任，針對近日媒體報導造成紛擾，已損及大學自主精神，盼以上聲明釐清爭議，並祈教育部盡速核定本校新任校長，俾讓校園回歸平靜，校務得以順利推動。

(中國時報)