新聞透視－M503航路 不是軍事威脅

2018年01月27日 00:58 中國時報 呂昭隆

自從前總統李登輝發表「兩國論」後，大陸軍機就在現在的M503航路空域，以轉場為由做訓練；飛了10多年，現改為國際航線，大陸軍機反而不能飛，必須退出這空域。因此，有關大陸軍機將會利用此新航路襲台的說法，根本不可能。

轉場訓練 飛了10多年

大陸已經是軍事大國，若真要打台灣，一定是運用優勢兵力，不會利用M503航路，搞什麼木馬屠城的把戲，利用民航機掩護，入侵台灣。會採類似木馬屠城戰術的，都不是大國，才會挖空心思採取不對稱戰術，大陸真要入侵台灣，就直接飛過來，不必透過民航機掩護。

至於大陸啟用台灣海峽上空由南向北的M503航路，並開通東西航向的另外3條W銜接航路，將壓縮我空防預警時間及空防成本的說法，也是似是而非。

壓縮我預警 似是而非

因為過去這些年，大陸軍機經常在海峽西側訓練，或做戰巡任務，早已壓縮我預警時間，不是畫M503航路後才有的。

事實上，馬政府時代與大陸談判M503航路時，國安系統反而認為，本來是大陸軍機活躍的空域，改成一條國際航路，對台灣反而較好，既然成了國際航路，大陸軍機就不能再以轉場或訓練的理由，飛到這塊空域。

因此，當時的行政院長毛治國曾說，畫定中線後，戰機不進來，對國安是有幫助的。當時的國防部長高廣圻也在立法院說，自1999兩國論以後，大陸戰機就出海了，在海峽中線以西都有活動，幾十年來空軍都能嚴密掌握，請國人放心。

同樣地，時任大陸民航局空中交通管理局長也曾說，M503航路以前是大陸的軍機在飛，現在則由民航機來飛，軍機或民航機哪個比較安全？

航機動態 皆嚴密掌握

兩岸直航自2008年開通後，班機約30萬餘架次，其中大陸籍航機與我國籍航機，約各占一半，國防部都能掌握所有航機動態。M503航路由單向改為雙向，一樣難不倒軍方。

誠如前美國在台協會（AIT）主席薄瑞光說的，既然單向飛沒有問題，雙向飛就會對軍事與安全造成影響嗎？M503航路是政治議題，而不是軍事議題，是大陸給蔡政府出難題的一種方式。

(中國時報)