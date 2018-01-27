陸每月巡弋70餘架次 無大變化

2018年01月27日 00:58 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

馬政府交棒前，國防部送交立法院一份有關M503航路影響評估報告。報告指出，在2014與2015年，大陸軍機沿著海峽中線以西4-7浬處，執行海上戰鬥巡邏任務，平均每月出海執行戰鬥巡邏約70餘架次。M503航路是在2015年3月啟用，換言之，大陸啟用M503航路後，共機於海峽中線的戰巡任務並未增加，也無重大變化。

報告中稱，軍方仍依現行空域範圍執行空防安全任務，不因大陸公布劃設新航路而有任何改變；各監偵單位對海峽附近空域活動航機 均能全程掌控，並完成相關因應整備，可有效應處。

報告中指出，至於大陸軍機出海活動，我均依規定派遣各型防空飛彈與戰機，執行監控與警戒任務，由於活動模式與當前敵情威脅並未改變，經研析未增加應處及監控成本。

不過，當大陸啟用M503航路後，軍方為爭取預警時間，IDF戰機一個中隊在每年夏天都會部署於澎湖，轄管台灣西部海域空域安全，夏訓部隊代號「天駒」。「天駒任務」是常態駐訓任務，目的是讓空軍作戰指揮部在調度上可以更靈活，增加部隊實施戰備轉場前置訓練，提升部隊機動移防能力。

外界傳出軍方將派IDF戰機終年進駐澎湖，唯軍方予以否認，軍方官員說，澎湖冬季風大，不適戰機駐防。

(中國時報)