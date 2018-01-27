防空中接近 速建協商機制

2018年01月27日 00:58 中國時報 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

大陸宣布M503航路由單向改為雙向，國防部態度是反對大陸使用未經協商航路，並強調凡侵入海峽中線以東區域，威脅我空防安全者，必依規定予以攔截、警告與驅離。軍方官員說，M503航路是政治問題，非軍事問題，因此軍方的反應較低調。

空軍官員說，從飛航專業角度而言，這幾條航線開啟之後，當飛機在航路上向北飛行時，若遇狀況，依照慣例都會向右調整航向，就可能跨越海峽中線，飛入我方飛航情報區。如果雙方事先沒有建立協商聯繫機制與作業原則，很容易發生空中接近事件。

此外，與M503銜接的另外3條W航路，會影響進出福州或廈門的空中航機，有可能造成與我方進出馬祖或金門的航機發生空中接近事件。如果大陸的民航機，也發生對頭接近並突然修正航向，即有可能進入馬祖或金門兩航路的空域，同樣也會影響飛安。

另空軍政戰主任張延廷中將曾為文指出，大陸若要用「以民掩軍」的方式加大M503航路使用量，不但擴大其使用權及管制權，也象徵其管轄權的擴張，相對壓縮我原有的空中戰略縱深。

張延廷指出，隨時代及武器裝備快速演進，台海能發揮之戰略縱深價值已漸縮小，而且現代化的多功能戰機、先進戰機具全天候、多模式穿透及突防能力，軍方須時時保持高度的防空警覺。

無論是跑道頭已完成警戒姿態加滿油的戰機、或警戒室裡已著裝完成的待命飛行員、或緊盯雷達螢幕時刻不得鬆懈的空中管制官、甚至海峽長時執勤偵巡的艦艇，都要比以往提高戒備慎防意外及突發狀況發生，才是確保台海空防及國防安全重要憑藉。

(中國時報)