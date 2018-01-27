新聞分析－決策荒腔走板 國人只能感嘆

受M503航線影響，蔡政府面子掛不住，想出卡住春節加班機手段。民航局至今仍未核准中國東方航空、廈門航空的春節加班機申請，176加班機若卡關，6萬旅客權益勢必受影響。（中新社資料照片）

友善列印
中國時報

大陸畫設M503航路，3個多禮拜以來，我方多次向對岸喊話要求協商，卻始終未獲得回應，蔡政府已陷入進退維谷的窘境，在台上獨自唱戲，現在就算想下台，恐怕也找不到台階了。

M503爭議中，台灣看不到談判專家或外交手腕，只看到各單位的應對毫無章法，發言牛頭不對馬嘴，自己人玩了快一個月，讓大陸悠哉欣賞這齣鬧劇。民航局試圖逼迫陸籍業者就範，但話剛出口就變成笑話，沒人當一回事，飛機照飛。

官方面子掛不住，想出了卡住春節加班機的手段，自以為態度強硬，實際上只讓航空界與台商憂心忡忡。民航局甚至呼籲國籍航空多申請兩岸加班機，難道你不准人家飛，對方就得准你來？對不聽話的業者就打屁股，以為其他人看了就會乖乖就範，心態幼稚至極。

大陸畫設M503航路，是經過國際民航組織的認可，國際組織都說沒問題，只有蔡政府還在擔心，而M503究竟有多大的飛安疑慮，民航局與陸委會至今沒有交代清楚，身處「霧裡」，還拉著所有人陪著「看花」。試問，飛在M503的飛機，高度都在3萬英呎以上，如何影響我國內線、高度不到9000英呎的航班？

明眼人都曉得，只要M503沒有越界，陸方站得住腳，愛怎麼飛就怎麼飛；真要計較國防問題的話，金門、馬祖都在對岸的飛航情報區內，一不小心還會越過領空，我國內航班每天來回，真正該跳腳的是大陸才對。

過去3個禮拜，我們看到政府各系統發言人，一個個名嘴上身，陸籍業者春節加班機被卡，行政院卻說「只比去年少一班」，殊不知運輸業是供需市場，總數雖比去年少一班，但2業者飛航的8個航點，班數就少了176班，若東航、廈航雙手一攤，把6萬旅客放回市場，政府要如何應對？難道對於台商，民進黨要棄之不顧？

政府過去常以「政府的力量有限，人民的力量無窮」的口號激勵全民，面對M503這檔荒腔走板的鬧劇，國人恐怕只能感嘆，「台商的機位有限，政府的幹話無窮」！

(中國時報)

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