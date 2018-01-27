木馬落伍了 陸學者諷杯弓蛇影

2018年01月27日 00:58 中國時報 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

事隔近3年，M503航線再次攪動兩岸關係，民進黨政府稱影響台灣安全。大陸涉台學者直言，以目前兩岸實力對比來說，根本不需要這種計謀；民進黨還沉浸在傳統敵對思維，所謂「木馬屠城」的說法根本是「杯弓蛇影」，反應過度。

面對民進黨政府各種繪聲繪影言論，事實上，大陸國防部曾表示，M503航線是對外開放的國際民航航線，這相當於在兩岸建立起一條「空中和平通道」。

而作為對大陸的反制，我則以安全問題為由「暫不批准」176班陸籍航空加班機，要求大陸重啟技術性協商。

對此，上海社科院台研中心主任盛九元指出，民進黨政府這種作法，主要是因為傳統冷戰敵對思維、愚民思維作祟。事實上，以兩岸實力對比來說，大陸也不需要用「木馬屠城」等方式，現代化飛彈早已覆蓋整個台灣。

盛九元表示，台灣在民進黨輿論控制下，比起過去，防範心態更重，大陸有一點點行動，就被抬高到國安層次，可感覺到民進黨政府對於擴大兩岸交流往來的事情，防範特別嚴密，不希望兩岸民眾有更多接觸，這種作法持續下去的話，對兩岸關係發展是非常不利的。

他說，民進黨不應該陷入傳統敵對思維，把大陸任何調整都當作威脅，這種「杯弓蛇影」的做法，只會讓兩岸關係越走越僵。

大陸國防部發言人耿雁生2015年就直言，M503航線是一條對外開放的民航航線，外國和台灣航空公司都可以申請使用；航線的開通，反而使兩岸相關軍事活動都要為此留出安全間隔，以保證航線順利運行。

(中國時報)