南科3奈米 投資估逾8000億

台積電5奈米晶圓18廠26日在台南科學園區動土，董事長張忠謀（中）主持典禮。 （中央社）

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中國時報
／綜合報導
台積電晶圓18廠基地面積42公頃，分三期興建，在2018、2019年先後動工，2020年起陸續投產，將為地方帶來4000個就業機會。（莊曜聰攝）

台積電昨（26）日在台南科學園區舉行5奈米廠房動土典禮，預計在2020年投產，成為全球第一家進入5奈米製程的晶圓廠。台積電董事長張忠謀在典禮中更透露，3奈米廠約3～4年後也將落腳南科，屆時3奈米投資金額可能更加龐大。業界預估，台積3奈米投資可能突破8000億元水準。

深耕台南 群聚效益可期

張忠謀昨日透露，預計3～4年後3奈米製程也將落腳台南科學園區，至於3奈米廠的投資金額，他說，「現在（5奈米）跟以前比起來是大兒科，不過如果跟3奈米比起來，只是小兒科。」

台積電不僅深耕台灣，更是深耕台南，張忠謀多次感謝中央及台南市政府的協助，在招商投資上，台南市可說裡子、面子雙贏；代理市長李孟諺指出，台積電對台南的投資與貢獻受到市民肯定，很高興能與台積電攜手一起「打這場世界級的戰爭」。

隨著台積電在台南跨出5奈米製程大步，更先進的3奈米製程也將落腳南科，台積電過去在南科的2座晶圓廠就有1萬1000多名員工，18廠完工後，更將帶來4000個就業機會，再加上後續3奈米廠，群聚效益可期。

賴揆解決5缺 勝出關鍵

據了解，在台積電3、5奈米廠先後確定落腳南科後，南科土地使用率已達9成以上，聚落已經完備，在土地問題解決後，面對水、電需求，南市府先是在去年4月啟用曾文淨水場，每日增加2萬噸供水，又將永康汙水處理廠升級再生水廠，預計2020年每日可供1.5萬噸工業用水，「恰好」與5奈米廠投入生產時間一致。

電力是最大問題，由於蔡政府力推非核家園及環保能源，南市藍營議員曾多次質疑，3奈米用電量將是現在的2.5倍，是否能提供穩定用電？南市府宣稱沒有問題，且賴清德接任行政院長後，也積極解決產業「五缺」問題，讓台積電感受到「誠意」，是台南勝出關鍵之一。

「蛋黃區」效應 房價上揚

南科管理局曾研究，科學園區1個員工可帶動8個工作機會，先不計台積電完工後會引進的就業機會及住商需求，光看建廠期間6000位工人帶來的消費能力，就相當驚人，周邊新市、善化、安定在「蛋黃區」效應下，房價與人口也拜台積電投資所賜，有明顯上揚趨勢。

台積電晶圓18廠預計將分為六期廠房建設，前面三期皆為5奈米製程廠房，預計將在2020年開始投片量產，第三期廠房也將在2021年全數到位，後面三期就是預計3奈米製程廠房，位置將緊鄰5奈米廠。

(中國時報)

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