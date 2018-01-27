台積電好 下游終端需求也會好

2018年01月27日 00:58 中國時報 吳筱雯 、 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

和碩董事長童子賢昨（26）日表示，台積電是台灣科技業瑰寶，河水上游水流豐沛，下游的水流就不會小，也流的長；上游的台積電生意好，代表下游的終端需求也會很好。

2018台北國際電玩展刻正在世貿1館舉行，身兼台北市電腦公會理事長的童子賢昨在會場受訪時指出，台積電是台灣之光，不斷寫下許多新高紀錄，是台灣科技產業的瑰寶，台積電能有今天的成績，當然不只單靠比特幣挖礦的需求。加上晶圓代工也不是做出晶圓後直接就可以切割出來賣，還要有後續的封裝、測試等等過程，這會帶動其他的產業商機。他舉例，只要河水的上游豐沛充足，下游的水流量也不會小，晶圓代工之後成為晶片一定要有去處。當台積電業績持續走揚，下游的終端市場需求很好。

台積電在南科的5奈米製程晶圓18廠動土，文化大學競爭力研究中心主任杜紫宸讚許張忠謀「時間抓得非常精準」，量產後正好趕上未來AI加速型晶片需求高峰，可保台積電未來3到5年獲利成長。

杜紫宸說，該廠2年後應該可以商業運轉，時機抓得非常精準。因為未來5年，AI和數據科學飛速發展，全球除了 NVIDIA GPU之外，還有Google、Intel、Apple、高通、華為等十數家公司，都在開發極高速處理器，5到7奈米製程是基本需求。除了三星略具威脅之外，高端製程台積電仍然領先陸廠甚多，因此，未來3到5 年的高獲利表現是可以預期的。「5年之內，台積電仍是武林盟主！」

工研院產經與趨勢研究中心（IEK）經理彭茂榮表示，5奈米是很重要的布局，雖然三星也在蓋5奈米廠，但台積電速度最快，這點會讓它龍頭地位更穩健。

(中國時報)