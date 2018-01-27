新聞透視－搶蘋果訂單 2020台積大戰三星

台積電董事長張忠謀。(本報系資料照)

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中國時報

台積電的5奈米廠將於2020年投片量產，不過三星、IBM及格羅方德也不甘示弱，三家半導體廠已聯合發表5奈米製程的晶圓，三星更宣誓將在2020年開始量產4奈米製程，全力打造先進封裝製程，要奪回蘋果訂單。由此看來，三星、台積電在2020年搶食蘋果的戰爭將風雲再起。

半導體是台灣的命脈，政府不敢讓台積電出走，張忠謀也展現投資台灣，根植故鄉決心。昨天的5奈米廠動土，既是愛台灣的具體呈現，也讓人看到台積電的遠景。

台積電5奈米新廠預計2020年開始投產，2021年5奈米晶圓年產能將超過100萬片規模，每年有機會替台積電產生3000億元營收。根據台積電目前獲利模式，最快5年內可以賺回5000億元的建廠成本，代表5奈米廠5年內可望產生1.5兆元的營收。業界人士分析，張忠謀敢老神在在宣布預估值，可能已經與客戶達成協議。

不過，台積電的老對手三星亦非池中物，根據外媒報導，三星、IBM及格羅方德等三大半導體廠，共同發表5奈米製程晶圓，將可望塞入多達300億個電晶體（現在7奈米製程相當大小的晶片，僅能容納200億個電晶體），且預估5奈米製程晶片可望比現在晶片提升4成效能。

三星更宣布，將在2020年開始量產4奈米製程，同時積極研發新的扇出型晶圓級封裝（Fo-WLP）。業界人士認為，台積電這回能夠在10奈米製程獨拿蘋果A11 Bionic晶片訂單，關鍵就在台積電擁有扇出型晶圓級封裝（InFO WLP），可提供客戶從前段製造到後段封裝都擁有先進製程的一站式服務，因此三星才選擇跨入先前著墨不深的後段封裝研發，預計2019年底將可望進行試產。

台積電在7奈米製程當中，幾乎已經確定再度獨家拿下蘋果訂單，不過隨著三星大動作跨入先進封裝製程，2020年蘋果訂單究竟流向何方，目前尚無定論，屆時台積電、三星勢必要上演一齣激烈的搶單戲碼。

(中國時報)

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