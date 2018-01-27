張式幽默 洪荒之力沒有一例一休

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中國時報
／台北報導

台積電董事長張忠謀昨（26）日主持晶圓18廠動土典禮，象徵台積電將正式跨入5奈米世代，這也是張忠謀在董事長任內，最後一次主持新廠動土典禮。張忠謀再度展現「張式幽默」，先是感謝政府盡洪荒之力幫助設廠，但卻有一例一休風波。

張忠謀在祈福典禮及動土儀式後，拿起麥克風致詞，宣誓有信心對台積電業績能夠再度成長，也對外釋出5奈米廠建廠成本回收願景，同時指出台積電晶圓18廠計畫將是節水、節能、防汙、減廢的生態綠色廠房。

張忠謀展現了一貫的「張氏幽默」，感謝政府的大力支持，隨即說，「陳良基部長講過兩次，至少兩次喔，說政府會盡洪荒之力來幫助，這個我們記得喔！」張忠謀也消遣政府，先前一例一休對業界造成的風波，他說，「洪荒之力是連一例一休都沒有的喔」。

陳良基隨後回應說，政府作為產業的後盾，不只在水、電、土地及技術人才，政府會盡一切力量協助科技產業，特別是台積電身為科技產業發展的領導者，政府一定會盡全力配合產業發展，提供企業所需要的資源。

陳良基表示，台積電對台灣未來科技產業的創新，並引領全球領先跨入5奈米世代，這對於科技業界而言是相當興奮的事。台積電即將進入到5奈米製程的里程碑，政府也會搭配產業一同邁進，同時祝福台積電能夠再創奇蹟。

(中國時報)

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