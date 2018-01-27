資本支出3年近兆 概念股跟著燒

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中國時報
／台北報導

台積電今年資本支出上看95～105億美元，昨（26）日宣布將斥資新台幣7000億元投資5奈米製程。法人指出，台積電3年內預計將砸下近兆元的資本支出，相關設備及材料股包括精測、家登等雨露均霑。

台積電7奈米製程預估於第2季出貨，下世代5奈米製程預估2020年量產，未來將逐步朝人工智慧（AI）及物聯網（IoT）邁進，法人點名相關設備及材料股看俏，包括股后精測、家登、翔名、崇越、辛耘、志聖、均豪、京鼎、欣銓都將受惠。

日盛投顧總經理李秀利表示，台積電7奈米技術領先，有望拿下2019年蘋果A13全部訂單。此外，今年全球半導體預估年增率為6～8％，晶圓代工將成長9～10％，台積電今年營運將高於產業平均水準。由於台積電持續擴大資本支出，包括AI及高效運算（HPC）、虛擬貨幣挖礦晶片、半導體設備，相關概念股有機會成為今年電子股主流。

她指出，台積電的HPC、IoT與車用電子等三大平台將是驅動今年業績成長的主要動力，其中7奈米製程預計第2季量產出貨，初期將囊括100％市占率，5奈米製程採用極紫外光（EUV）並將於明年首季進行風險性試產，台積電以千億計的資本支出，讓設備及材料廠廠樂透。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，半導體景氣仍佳，受惠於IoT、AI、加密貨幣、車用等應用快速增加，全球資料處理量大增，資料中心投資積極，將使感測器、記憶體、電腦運算等需求持續增加，另外去年DRAM價格大幅飆漲，更加大廠商投資意願。

(中國時報)

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