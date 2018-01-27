莫須有 管中閔3字霸氣打臉

2018年01月27日 00:58 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

管中閔臉書發文。（截自管中閔個人臉書）

台大新任校長管中閔遭綠營立委烏龍爆料，遭指抄襲暨南大學在職專班碩士生論文，管昨日在臉書發文，首度回應整起風波，先是在中午轉貼作家范疇的評論文章，意指認同范說他是個正直的人，隨後又於傍晚再度貼出「莫須有」3個字，指整件事是無中生有。

民進黨立委張廖萬堅等人，25日指控管中閔及暨南大學管理學院院長陳建良抄襲暨南大學EMBA班張姓碩士生論文，後經查證均為不實，管當日未對外回應，昨是透過臉書連二發文。

引范疇評論 正直度前10%

管中閔約在昨日中午左右，首先在臉書貼文，但沒有發表任何言論，僅是轉貼作家范疇投稿至聯合報專文〈平論管中閔的台大校長風波〉，范疇在文中提到管中閔因台灣大哥大獨立董事身分，引發利益衝突及適格性問題，各方意見成了台灣社會最近的「顯學」，但他認為：「以為人的正直性而言，他落在頭10％之內」，表達對管中閔的肯定。

范疇在文中強調「此事具有標誌性的意義，其中牽涉到的各方情緒甚至將影響到台灣未來國格的定位，因而有必要做一持平之論」，他說，「管先生，我認識，雖無深交，但是我可以負責地說，今天藍綠陣營人士中年齡超過50歲者，以為人的正直性而言，他落在頭10％之內」。

范疇指出，「我想對藍綠雙方建議一件事：一定要置對方陣營於死地的藍綠人士，當亮劍時，可否捫心自問，你對事務的正直性，是落在正直性光譜的頭10％，還是落在那剩下的90％間。」

臉書連發二文 低調自清

針對管中閔的台大校長風波，範疇認為可分為幾個層次來探討，其中包含：事實層次，適法性層次，流程正當性層次，當選人的能力層次。除此四層次，其他的討論都屬於利益、權鬥、立場和情緒的範疇。當下，前四項層次已經越談越清楚，相信再過一周時間就能達到公論。然而，利益、立場、情緒層次的唇槍舌劍，想來難以靜止，甚至成為永恆的鬥爭素材。

在轉貼完范疇的文章後，管中閔傍晚再度於臉書發文，但僅留言3個字「莫須有」，低調回應整起風波。

(中國時報)