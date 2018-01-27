新聞透視－選輸就翻桌 這次踢到管鐵板

象徵台灣大學精神的傅鐘。（本報資料照片）

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中國時報

台大校長遴選委員會1月5日選出新校長管中閔，因為不是民進黨喜歡的人選，就展開各種追殺計畫，甚至以「論文抄襲」進行潑糞，不讓他2月1日順利上任。但台灣社會終究有是非，管中閔被證實是清白的，民進黨「選輸就翻桌」的性格踢到鐵板。

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民進黨執政後，立法權侵犯行政權非常嚴重，以立法院教育委員會來說，常常一周排、兩三天教育部長到立法院報告，還動不動就凍結預算，要教育部專案報告後才解凍。朝野立委凍結教育部預算可不是一、二十件，而是動輒幾百件，他們以預算要脅教育部聽話。

民進黨現在是執政黨，他們在立法院教育委員會的立委個個比教育部長大，一天到晚對教育部下指導棋，教育部若不聽，下場只會更慘。前幾天，民進黨和時代力量立委審查預算時提出主決議，要求「管中閔人事案未經台大遴選委員會釐清前，教育部不得進行後續聘任作業」，這種以預算威脅行政部門的手法，是他們一貫的伎倆。

民進黨立委還有一個特質，那就是「選輸就翻桌」，直到他們想要的結果出現為止。以之前12年國教高中國文課綱為例，原本教育部課審大會通過的文言文比例是45％到55％，但因為民進黨立委不滿意，透過政治運作要教育部長潘文忠改，最後調整成35％到45％，但潘文忠在教育界的聲望慘跌。

這次台大校長遴選，出線的管中閔是藍營執政時的政務官，顏色不對，民進黨又露出本性，意圖染指台大。他們除了以預算要脅教育部，立委張廖萬堅甚至指控管中閔涉嫌論文抄襲，意圖以潑糞方式搞臭管中閔。

但台灣社會還是有正義的，台大校長遴選委員會確認管中閔之前台哥大獨董的身分事先經過報備，台大研究誠信辦公室也認定管的論文沒有涉嫌抄襲，管得到清白。這次民進黨「選輸就翻桌」踢到大鐵板，而張廖萬堅被網友反控論文涉抄襲卻一副「森77」，那種畫面真是諷刺、好笑。

(中國時報)

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