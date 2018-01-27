龍應台怒轟立委無恥貪奢沒底線

前文化部長龍應台。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

國發會前主委管中閔成為台大準校長後，大綠、小綠都加入戰場力阻，近日更疑似遭烏龍爆料指其論文抄襲，近日不少文化人「忍無可忍」感慨發言，希望政治人物不要換位置就換腦袋，將政治的手伸進校園。

前文化部長龍應台目前人在屏東潮州陪伴母親，26日一早在自己的臉書發文：「無恥！立法委員的無恥與權力貪奢真的是沒有底線。」她表示，近來對台北的許多事都盡量不去想，「之前已有太多事都忍著不說，這次真的是忍無可忍了。」她沉痛指出，「民主是逆水行舟，不進則退。台灣若是連民主也放手，就真的一無所有了。」

作家蔡詩萍則指出，管中閔遴選上台大校長，或許有機緣巧合之處，「但當大綠小綠聯手要修理他時，那就不是意外，而是政治打壓了。」他也說自己「每到這樣的場合，就忍不住想出手！」呼籲：「台大的事，就交給台大去處理吧！」建築師、作家阮慶岳也在臉書發言：「請立委和政黨不要介入校園自治！」

作家、台師大國文系教授的徐國能有感而發指出，當年一個資格不符的校長黃光彩，已讓台師大經歷到「最黑暗的時刻」，呼籲「官場中人，應該讓學校保有自主，恢復寧靜。」

作家、出版人顏擇雅表示，若論管中閔是台哥大獨董身份未被遴選委員知悉，其當選或許確有瑕疵，但這不表示政府可以要求台大重選，她更強調「明明是討論制度瑕疵亡羊補牢的好機會，卻淪為充滿情緒的藍綠互鬥。非常的台灣。」作家、評論家范疇也強調，台灣遇到公眾事務往往走向敵對意識，但如今唯有加強法治意識，遵從正當程序才能解脫困境。

(中國時報)

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