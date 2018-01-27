被院士抄的碩士 可得諾貝爾了

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中國時報
／綜合報導

針對綠營立委烏龍爆料，直指台大新任校長管中閔抄襲暨南大學EMBA碩士班學生論文，嘉義大學應用歷史系教授吳昆財反諷表示：「一位中研院院士抄襲一位碩專班學生論文，即代表這位學生已具備諾貝爾得主的資格，恭喜我們的國家，終將出現一位經濟獎得主」。

「一位院士抄襲一位碩專班學生論文，那麼這位學生已經具備諾貝爾得主的資格了，恭喜我們的國家，終將出現一位經濟獎得主了！」吳昆財打趣地說，「讓民進黨執政也不錯，因為好玩，尤其好學生馬英九執政時，實在太無聊了，太無趣了，人生乏味，如今讓一群二百五坐在廟堂之上，什麼鳥事、荒唐事，全部來了，這簡直如明朝的正德皇帝，和其一群伴當，讓22K的台灣，有了花田囍事！」

台師大名譽教授吳武典表示，基於大學自治機制，大學校長遴選與聘任應回歸到遴選委員會，現在受到外圍政治力量影響，「遇到不如意的就找麻煩，很糟糕！」

吳武典強調，管中閔既然能選上台大校長，即代表治校理念能說服校內師生，想要討論其適任與否，也是要看他上任之後的執行力再討論，「眼見現況，不只是政治潑糞，教育也在潑糞，這樣繼續發展下去，對台灣高教與社會都不好」，面對大學校長遴選過程與結果近來引發多起爭議，他呼籲應回歸大學自主，避免政治力量介入。

東海大學政治學系暨通識教育中心合聘教授潘兆民認為，張廖萬堅未善盡查證之責，就指控管中閔的做法，嚴重傷害台大大學自主與大學自治，更傷害台灣學術價值，「身為執政黨卻沒有執政黨的樣子，帶頭抹黑算計，罔顧社會道德價值」，在學術嚴謹的殿堂中，以此手段操作、作為打手，也是對張廖自己的傷害。

潘兆民表示，在學術體系中，老師指導學生、學生以老師的觀點書寫在論文中，是習以為常的情況，這算抄襲嗎？張廖萬堅身為碩士專班畢業生，理應清楚論文研究必須引述清楚、查證來源，卻做出未查證就質疑他人學術的指控，根本搞不清楚狀況，事關個人學術尊嚴，不該無的放矢。

(中國時報)

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