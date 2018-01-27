反被爆抄襲 張廖萬堅：轉移焦點

2018年01月27日 00:58 中國時報 朱真楷 、 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

指控台大準校長管中閔論文抄襲的綠委張廖萬堅，被爆出就讀東海碩專班時的論文，引用他人研究，卻未明確註明出處，涉嫌抄襲。對此，張廖萬堅解釋，他引用的文字是在論述要寫的主題，論文最後參考文獻也有註明出處，質疑他抄襲是在轉移焦點。

前立委林郁方則是呼籲，論文涉嫌抄襲的張廖萬堅立刻請辭立委，民進黨主席、秘書長，更應該為提名抄襲立委道歉。

儘管十分難堪，張廖萬堅仍表示，部分媒體、網友未盡查證行為，造成他名譽受損，本於維護言論自由與公眾人物可受公評，不會採取任何法律行動。張廖萬堅說，此後他將不針對此事進行任何回應。

依碩博士論文格式規定，研究者在引用他人研究內容時，必須在引用段落的結尾，以括弧方式註明出處。但張廖萬堅在該論文第3頁，將近半頁的篇幅與一篇名為「 典範連續或典範轉移？德國與英國年金改革研究」、作者為中正大學社會福利研究所博士班研究生葉崇揚、台大國發所助理教授施世駿的論文內容高度相似，但段落結尾未註明出處，僅在論文結尾參考文獻註明。

被控抄襲後，張廖萬堅就失聯直到昨天上午才表示，因為太累了，所以很早就睡著，因此沒有接到電話。張廖萬堅指出，網友指控的內容，是寫在他的論文第3頁，因此他在中文文獻參考部分的第32項，有特別標註。

張廖萬堅說，他不敢說自己的論文有多嚴謹，且當時他的指導教授知道他是立委，所以特別用論文程式掃描過，有問題的部分都已改過，雖然還是有瑕疵，但不能說兩篇論文都一樣。

(中國時報)