國民黨光復桃園 鎖定吳志揚出征

2018年01月27日 00:58 中國時報 陳彥宇 ／台北報導 ／台北報導

國民黨力拚「光復」桃園市，鎖定前桃園縣長、不分區立委吳志揚出征，但吳態度卻趨於保守，傳出基層不滿。國民黨主席吳敦義昨表示，不分區立委不能拒絕參選，否則將收回其立委身分。但吳也強調，「目前沒這狀況」，黨中央仍在衡量政治組不分區立委，是否具有勝選實力。

不分區4立委 列入評估

國民黨現有政治組不分區立委為黃昭順、吳志揚、張麗善，以及徐榛蔚等4人。吳敦義昨指出，所謂政治組不分區，是要在國民黨思考衡量後，確認他們應該投入縣市長選舉，「他們不能拒絕」，如果拒絕就要收回他們的不分區立委身分。

針對上述4人是否投入選舉，吳敦義表示，黨中央還在思考衡量當中，「若有勝選機會」，將要求他們投入縣市長選舉。

吳敦義強調，黨中央會考量選區客觀環境因素，以及立委本身的意願，不會強逼他們。若經評估後認為，不分區立委並非最強選手，或是唯一的縣市長人選，就不涉及誠信問題，他們可以繼續擔任立委職務。

桃市基層抱怨 協調牛步

年底縣市長選戰，國民黨盼將執政版圖一舉推向11至12席。不過，包括桃園市、新竹縣、嘉義市等地人選協調牛步，引發部分有意參選者，以及基層私下抱怨連連，更質疑黨中央協調不力。

吳敦義則說：「欸唷！我幫忙協調的太多了！」吳透露，很多縣市長人選都由他、副主席曾永權，以及組發會同仁出面協調，但不希望相關訊息被媒體披露，會讓人覺得不公平。

吳敦義重申，他從來沒有指定或看中誰非參選不可，這是作為黨主席最基本的公正立場。

另方面，藍委蔣萬安日前宣布「棄選」台北市長，造成黨內士氣大減。吳敦義說，從未聽說蔣宣布參選，因此得知蔣不選時，他還建議，既然沒宣布參選，就別急著宣布不選，可以「再思考一下」，未料蔣很快就宣布了，當然很多人會失望。

北市藍營人選 尚未定案

至於蔣萬安棄選後，黨內陸續傳出勸進前台北市長郝龍斌、前交通部長葉匡時、台大教授李錫錕、中廣董事長趙少康等人，代表藍營對決北市長柯文哲。吳敦義表示，相關訊息他不曉得，但外界也不該說是亂點鴛鴦譜。

(中國時報)