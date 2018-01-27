吳沒說不選 出線全力以赴

2018年01月27日 00:58 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

國民黨預計在農曆年後決定桃園市長人選，不過桃園市黨部屬意的前縣長吳志揚動態曖昧不明，吳志揚表示，他沒說不選，但若照黨的機制最後由他出線會全力以赴，根據了解，吳志揚目前除立委、中職工作外，他還預計出一本有關縣長、立委、中職會長任內所見所聞的書。

吳志揚近期都在立法院參與院會，市黨部主委楊敏盛曾在去年12月邀約吳談論市長選舉事宜，外傳吳這邊拒絕，吳志揚表示：「市黨部開會是要談市議員的部分，沒有要談我的部分。」至於之前傳出吳志揚父親、國民黨前主席吳伯雄曾透過前副主席詹啟賢向楊敏盛表達不參選下屆市長的意思，吳志揚說，「高層都很熟，何必透過誰來傳話？」

「我從沒說不選，也沒說非我不可！」吳志揚坦言父親身體健康問題，再看到國民黨如今局勢，確實有跟他說「別人要選，就不要爭來選。」

目前有意參選桃園市長人選包括前立委陳學聖、楊麗環、孫大千、陳根德、市議員魯明哲及吳志揚至少6人。楊敏盛表示，桃園市長提名人選關鍵在吳志揚，若吳要選，其他5人都會退讓，「桃園美麗河山在他手中失去，希望收復。」

吳志揚說，「這是給我壓力？我要出來其他人會退？有這麼簡單嗎？這是在怪我嗎？桃園沒心，藍營都沒起來，我們那時（指2014年第一屆桃園市長選舉）沒那麼差。」他認為一般人對他沒意見，但對國民黨有意見。

吳志揚說，連自己熟的人有一半以上都叫他想清楚、不要動，「心裡就會心寒」，他會看狀況評估，沒有說不選；市黨部沒有新進度，若沒辦法協調，就辦初選，誰要出來選，用喊的都不算，登記才是真的。

(中國時報)