不受台灣價值影響 蔡柯熱絡

2018年01月27日 00:58 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

蔡英文總統日前指台北市長柯文哲應確認「台灣價值」，柯則反問「我也想知道她的台灣價值是什麼」，引發柯與綠營連日爭論。蔡總統26日在柯文哲陪同下，視察北市健康公宅，全程蔡、柯互動良好，甚至會互開玩笑，不受台灣價值影響，2人還互送紅包和發財金打開心結。

蔡、柯昨天下午一同視察公宅，柯文哲為了迎接蔡總統，不但提早10分鐘到場還親自迎接，2人進入公宅時，現場媒體問蔡總統，出席是否代表會力挺柯P？會不會禮讓柯？

柯笑笑指著記者說「你哪一台的」，蔡總統接著問柯「這是你的記者嗎？」柯回這幾個都是跑我的線，對政治議題都沒回應。

柯文哲致詞表示，蔡政府8年20萬戶公宅政策，和北市公宅計畫完全一致，讓人民有好的居住環境是中央跟地方一致認同的進步價值，「中央與地方一定會攜手合作，為國家進步持續下去。」

接著蔡總統致詞指出，「我知道這幾天很多人都在討論台灣價值」，她當著柯文哲的面特別解釋，台灣價值除了主體意識外，照顧年輕人的居住權益和環境也是台灣價值。

蔡總統還說，「我知道今天大家很關心柯市長要跟我怎麼互動」，不過今天不談選舉，為了台灣的年輕人，中央和地方本來就不應該分黨派，不應該分顏色，「我們共同合作一起用行動幫助年輕人跟弱勢者，解決居住問題，這是今天來這裡最重要的目的所在。」

此外，蔡總統指出，推動社宅政策，中央會給地方政府3個具體支持，除了興建經費，還有土地取得與補助「包租代管」計畫，為了年輕人住的問題，中央和地方會一起努力。

最後蔡、柯一起參觀公宅內部，市府幕僚表示，2人互動不錯，一路上都掛著微笑，未討論選舉議題，蔡總統得知今年市府狗年發財金有一套6張，笑說她有一隻狗，要柯文哲送她一套，總統非常喜歡市府狗年發財金，行程尾聲雙方互相送禮，蔡總統送柯文哲總統府紅包袋、春聯，柯回贈蔡總統發財金。

(中國時報)