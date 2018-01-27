賴不滿陳亭妃 轉支持黃偉哲

2018年01月27日 00:58 中國時報 朱真楷 、 吳敏菁 ／綜合報導 ／綜合報導

綠營台南市長初選人人搶沾賴神之光。投入民進黨台南市長初選的立委葉宜津，昨接受廣播專訪時證實，行政院長賴清德原屬意支持她，但因民調落後，且賴又不喜歡陳亭妃，所以才轉支持黃偉哲。她也透露，上次南市議長選舉讓賴清德很生氣；主持人追問「所以賴清德對陳亭妃有意見？」葉宜津回稱，「可以這麼說」。

民進黨台南市長初選持續同室操戈，目前除6位參選人相互攻訐，有關「賴神」會把關愛的眼神投向誰，也成為各選將角力的戰場。

面對主持人詢問，目前政壇傳聞賴清德原本屬意支持葉宜津，但因民調持續落後給黃偉哲，加上賴清德又不喜歡陳亭妃，所以只好忍痛割捨轉為支持黃偉哲。對此，葉宜津不假思索地回稱「有可能」，並表示她跟賴清德在立院共事許久，兩個人都很了解對方，所以相信賴清德是肯定她，私底下也會對她說「加油」。

民進黨在本屆議長選舉時，因為發生跑票、結果翻盤，而當時操盤者之一就是陳亭妃。因此，葉宜津話鋒一轉說，無論賴清德是當台南市長，還是行政院長，都不宜介入黨內初選，不過上次台南市議長選舉「真的讓他（賴清德）非常生氣」。主持人追問，「所以賴清德對陳亭妃有意見？」她則回應「可以這麼說」。

綠委陳亭妃昨晚強調，「我相信賴院長對陳亭妃沒有意見」，她只能說這是「葉委員」的選舉手法；要是賴清德會因為「議長事件」而對誰有所不滿，那麼最不喜歡的應該是黃偉哲。因為當時有爭議的關鍵人物，現在都已跑去支持黃偉哲。

葉宜津說，很多人都想採用「對比式」民調，與國民黨比，不過黨中央認為這必須要所有參選人都有共識才能這麼做。「是誰反對互比式民調？」葉宜津直言「當然是黃偉哲」，因為南市每位參選人都很資深，在地經營很久，彼此差距不會太大，但若採用對比式民調，讓國民黨候選人也加入評比，「顯然黃偉哲就能從中得到藍營的支持」。

黃偉哲強調，對比式民調要進行，是必須要有對手政黨的參選人，但目前國民黨人選仍不明，因此，他本來就認為做互比式民調就夠了。

昨天送彰化市鐵路高架化368億元大禮到彰化的行政院長賴清德說，台南市長初選是中央黨部的事情，完全不介入，也沒有參加任何跟初選有關的活動。

(中國時報)