宜縣議員提名 民進黨延至2月6日

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中國時報
／宜蘭報導

民進黨三星鄉縣議員初選爆發議長陳文昌找人代聽民調電話爭議，民進黨宜蘭縣黨部26日召開執行委員會，經討論後做出「原縣黨部公布縣議員提名日期全部暫緩，延至2月6日再行公布」等決議；對於執委會的決議，陳文昌透過文字聲明表示，縣黨部不尊重三星鄉的多數民意；三星鄉長黃錫墉則說可以接受這個決議，但他認為縣黨部應該立即「判陳文昌出局」。

年底選舉，民進黨內初選爭議不斷，而最近發生的三星鄉議員初選，則因為三星鄉長黃錫墉指控對手陳文昌找人代聽民調電話，根本是舞弊行為，並親自將搜證資料送交縣黨部要求處理，民進黨執委會在26日召開會議，經過兩個小時的激烈討論，會議主席縣黨部主委林進財更在會中兩度宣布休息降溫，最後做出4點決議。

4點決議分別為對於初選中有人代為接聽民調電話，縣黨部委由吳和信、簡倉大、林詩穎3位執行委員組成專案調查小組，而調查小組須在10日內完成調查，完成調查後將再召開臨時執委會進行報告與討論。但縣黨部也提到，在調查期間，雙方登記人或所屬團隊，不得再對該案以召開記者會企圖影響本案調查，雙方若有任何新事證，須提供給調查小組成員調查，而原縣黨部公布縣議員提名日期，也延至2月6日再行公布 。

對於執委會做出的決議，陳文昌發出聲明稿表示，針對縣黨部暫緩提名所有議員一事，他對其他同志感到抱歉，感謝三星大多數鄉親的支持，縣黨部既然不尊重三星鄉的多數民意，他也只能選擇尊重。黃錫墉則強調，陳文昌因為違規舞弊，嚴重影響黨的形象，縣黨部原本就不該提名陳文昌，對於執委會的決議他可以接受。

(中國時報)

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