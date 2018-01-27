國文考題精彩 想拿高分不易

2018年01月27日 00:58 中國時報 簡立欣 、 林志成 、 林欣儀 、 葉書宏 、 許素惠 ／綜合報導 ／綜合報導

107年學測社會、數學、國文的5標預估

北市成功高中在試場教室外掛上象徵包中的粽子裝飾，祝福考生們可以獲得佳績。（趙雙傑攝）

今年學測國文（選擇題）出了「麻醉風險等級表」、「黑天鵝效應」、「鱷魚的眼淚」等科普題，還把鴻門宴人物做成桌遊，高中老師大讚題目「創新又精彩」。補教老師則說，題目出得很棒，但考生成績不會太漂亮。

今年國文（選擇題）首度單獨施測，題目很具創新性。中山女高教師李明慈直言「出得非常好，考題延伸到第五冊，兼顧語文、文學和文化，又有劃時代意義，昭示未來12年國教的方向」。

古今兼顧 具劃時代意義

李明慈歸納今年國文科考題特點：一、題型分布及取材多元，像「鱷魚的眼淚」題組用古今文本對照；二、出現大量閱讀理解題，全部42題中有23題都是閱讀理解；三、創新題令人驚喜，鴻門宴人物做成桌遊，結合閱讀、預測、推理能力，又如「麻醉風險等級表」入題，讓考生在真實情境中運用所學知識。

桌遊入題 鴻門宴也來了

中正高中老師張青松認為國文科題目兼顧創新及傳統，像《師說》是基礎，鼓勵有讀書的孩子；桌遊要先讀懂詩，難在題型的新穎，但這也是很多老師力推的「用遊戲去學習」；又像黑天鵝理論，柯P、川普都是這類人，但此題又回應到經典古文。

景美女中老師黃郁博表示，這份考題可以看到國文教師的任務所在，一是這幾年力推的閱讀素養，二是跨領域、跨學科。

補教老師楊墨指出，今年國文（選擇題）出得很棒，但有些題目敘述很長，加上講的是科普的內容，考生要拿高分不容易。

學生蘇禹丞表示，國文科非選擇題部分整體而言中間偏易，但其中不少題目字數過多，需耗時較多時間閱讀、理解，閱讀能力較差的同學可能會比較吃力。

復興商工美工科學生黃媺宸表示，答題下來覺得很順！看完題目後，不用思索太久就可找到正確答案，題目難易適中，相當有信心，只是部分題目字數太多，需多一些時間理解思考。

題目文長 需花時間理解

虎尾高中李榮峻認為，單選題很簡單，像蘇東坡被貶黃州時，有人告訴蘇，菊花遍地時時像黃金，蘇半信半疑，有次親眼目睹，發現是真的，問哪種描述最貼近蘇的歷程。揚子中學王昱琪覺得，許多評論家對於陶淵明隱居的動機揣測，需要反覆不斷地推敲題文，讓理解逐漸清晰，否則若會錯語意便會答錯。

(中國時報)