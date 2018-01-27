跨科題大爆發 難民、清真入時事

2018年01月27日 00:58 中國時報 柯伶穎 、 林欣儀 、 萬于甄 、 簡立欣 、 林志成 ／綜合報導 ／綜合報導

今年學測社會科跨科題大爆發，全部72題中，跨科題高達21題，考驗學生整合知識的能力；時事題方面，非洲難民潮、清真認證皆入題。補教老師預估今年社會科5標和去年一樣，但其中公民科較難，是決勝負關鍵。

大考中心主任劉孟奇表示，今年社會科有三趨勢：一、合科題多，除了史地合科、史公合科，還首度出現3科合科，總計跨科共21題；二、運用文本靈活多元，有照片、地圖、油畫等，不只考閱讀理解能力；三、重視和實際生活結合，連結重大在地和全球議題。

多數考生認為時事題不多，但有許多跨章節、領域的題目，還出現跨越地理、歷史、公民與社會的跨3科試題組，題型靈活「需要多加思考才能作答」，考生普遍認為，試題屬於中間偏難。

建中學生陳毓認為，社會科難度中等，圖表也不多，公民考較多原則問題，答案比較模稜兩可，需要想一下後才能選擇。同校的王家康提早交卷，認為公民題型需多思考。育成高中王姓考生則對題目結合時事有印象，如「對非洲難民遷入的反應」、婚姻平權等。

台中一中考生何書昊說，公民考題今年難度高，往年一看題目就知道答案，今年則是思考題多，其中，挑戰性高的選舉政治，題目以圖表呈現政黨傾向、人口分布等情況，要求考生判斷重新畫分選區後的得票率。

南光中學考生林瑞碁表示，今年題目難易度和往年差不多，時事題似乎較少，但綜合題組反而增加，題目也較靈活。

內湖高中李美萱老師表示，公民除了著眼時事，今年更著重進一步理解學習概念，舉一反三已是命題大宗；其中第15題考選區劃分，透過圖表與數據分析來解釋選區變動，鑑別度較高。

建中教師莊德仁表示，歷史科台灣史6題、中國史9題、世界史9題，符合各領域冊數比例；中國史除「當代中國與台海兩岸關係」沒有試題，其他上古、中古、近現代史都有，宋元明與盛清的社會文化占較多比例。

麗山高中廖偉國老師表示，今年延續近3年趨勢，圖表占58.3％；台灣地理偏多，今年6題，且以鄉土文化居多；重要地理時事如去年加州野火、南北韓方位投影、台灣霧霾、西班牙加薩隆尼亞公投、緬甸羅興亞人等都沒出題，「我們有點意外。」

(中國時報)