取材生活化 一例一休題應景

2018年01月27日 00:58 中國時報 簡立欣 、 林志成 、 劉宥廷 、 蔡依珍 、 譚宇哲 ／綜合報導 ／綜合報導

今年學測數學科平易近人，出現「學測考學測」、一例一休等題目。高中老師表示，數學科題目過度集中在第三冊，對社會組考生較不利。但補教老師認為，今年數學科是4年來最容易，預估頂標、前標及均標會較去年提高1到2級分。

今年數學科取材生活化，例如休假日的選擇（類似一例一休）、貨品價格的變化、學測的五標等，相當「應景」；第6題、第8題考驗讀表格的能力，有鑑別度；整份試題著重基本觀念，沒有太複雜迂迴的考題。

台北市麗山高中老師黃靜寧老示，今年數學科很罕見地出現試題分配不均的現象，明顯集中在第三冊，這一冊偏重自然組學生的後續學習，對社會組不利。

補教老師卜平說，今年數學科20題中，雖然有10題是圖形幾何題，但整體來說，近4年來最容易，考生若是由前往後依順序寫，該拿的分數都會拿到，預估中前段的考生得分可以跟前段考生一樣好。

高雄中學張友睿表示，今年比較多關於向量和三角函數的題型，只要課本內的觀念都理解了，答題就不會太難，寫起來滿順暢，但題目中仍藏有一些細部觀念，要拿高分仍得多加用心。

三民高中張博勳也認為，今年數學試題的難易度屬中間偏易，單選題第3題考最熱門的《勞基法》「周休二日」議題，令人印象深刻。

中壢高中林允曜說，數學考題像丟直球，不會拐彎抹腳，僅有一題給角度問向量比例的題目較難，蠻多同學都「卡關」。同為中壢高中的周昱安也說自己把這題留在最後寫，結果剩下10幾分鐘苦思仍算不出正確答案，嘆道：「應該算錯了！」

中壢高中梁會啟也認為數學考題沒有刁鑽題目，解法一目了然，比起同天考的國文和社會最簡單，笑說其中有題「學測考學測」，從學生分數判斷可以上哪間學校，題目很長、滿滿一頁，一開始「被嚇到」，但看完答案就出來了，像在考閱讀能力，「根本就是國中就會寫的送分題！」

板橋高中第一類組學生黃政瑋說，數學科考題計算量較大，整體難易度相較去年考題簡單許多，有自信拿到14級分。

板橋高中第三類組學生郭姵君說，不過整體來說今年題目還是比考古題、去年學測考題簡單許多。三民高中第二類組學生林易辰則說，數學難易度中等。

(中國時報)