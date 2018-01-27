身患多重障礙 他最想讀社會系

北市中崙高中的吳宣萱（右），從小罹患腦性麻痺，今早坐著輪椅應考，受訪表示希望可以考上特教相關科系。（趙雙傑攝）

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中國時報
／台北報導
罹患神經纖維瘤的黃上恩（左）一早在母親陪同下抵達考場。

「我想讀社會學，了解更多社會議題，幫助尤其是像我這樣弱勢的人！」罕病考生黃上恩，身患多重障礙卻仍樂觀向上，最想讀社會系；另一位腦性麻痺考生吳宣萱則想讀特教系，問她對甚麼科目最有把握，有點害羞地說自己「國文寫作還滿強的」。

學測首日登場，今年全國共有434位身障考生報考，其中台大身障試場新生大樓就包辦了144人，占了1/3之多。台大教務處註冊組主任李宏森表示，今年台大身障試場身障類別最多的是自閉症、學習障礙及視障等3類，妥瑞氏症、亞斯伯格症等則是每年都有，29間教室中有6間是1人考場，由學生討論室或教師休息室改成。每間教室考生最少1人，最多10人，都有2位監考老師。

患有第二型神經纖維瘤的黃上恩，高二那年病況加劇，轉入啟聰學校重讀高一，轉學後原本還能跟同學、老師打球，卻因病而影響視力、聽力及肢體，目前與他人溝通只能由對方寫、他回答，或是讀唇語，答題則只能用雙手大拇指在平板電腦作答，學校配合他的情況，讓他一周來校一次，其他時間在家自學。

今天一大早他來到考場表示「很焦慮」，但提醒自己「看到題目不要想太多」，好好寫就是了。曾經得過聽障寫作第一名的他，最有把握的科目是國文和社會，但擔心考國文寫作時「腦筋沒辦法轉那麼快」。

此次發憤參加學測，黃上恩說他的第一志願是國立台北大學社會系，一來是離家近，二來是他的社工師正是台北大學社會系研究生，他希望未來可以幫到更多像他這樣的弱勢者。

中崙高中考生吳宣萱患腦性麻痺，她表示這兩年才開始用輪椅，一直以來都是讀一般中小學；談到考試，她說對國文和社會科最有把握，國文寫作自認「想得滿快的」，應該可以考得不錯。

(中國時報)

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