海陸800壯士 行軍211公里

2018年01月27日 04:09 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

不怕苦、不怕難、不怕死！海軍陸戰隊99旅和66旅近800名官兵，26日在恆春半島展開5天4夜211公里的行軍訓練及演習，當中不管男女都得背上至少20公斤重的背包行走，首日上午已有人走到腳抽筋坐在路旁按摩，但也因而走出海陸弟兄團結一致的忠貞精神。

背槍扛炮管 磨練體能

陸戰99旅步一營470名官兵中有50名女生，和66旅步一營300多名官兵，26日一早，各自從三軍聯訓基地、保力營區出發，為今年首場行軍訓練揭開序幕，當中前者往南行、後者則往北前進，雙方預估將於第3天在九鵬山區交會，而途中雙方雖不會進行任何對抗演習，但體能與耐力的訓練已夠他們挑戰了。

近800名軍人沿著規畫路線上坡、下坡不斷行走，壓在身上的負擔不僅只有背上重達20公斤的背包，還有軍人視為第二生命的槍，而部分人還得扛炮管、火箭炮支架等，重量實在不是一般人所能承受，但他們依然頂著烈陽無畏上前行，即使已走到腳抽筋，仍在休息後繼續走，且不分男女。

隊伍「嬌」點 不讓鬚眉

「我不想讓自己過得太安逸」，步一營副連長25歲的洪鈺珊，當年因有環遊世界的夢想，而投入海軍官校，盼隨著軍艦四海遨遊，但卻在還沒畢業前，因看到媒體報導陸戰蛙人，轉而對這種不斷挑戰自我極限的生活感到興趣。她說，陸戰隊「不怕苦、不怕難、不怕死」的精神，深深吸引著她。

「不會怕，因為學長姐不會丟下我。」首次參與行軍的女兵羅孟鳳說，行軍中所學到的東西，與在營中學的是不一樣的。26歲的羅孟鳳，17歲就想加入海陸大家庭了。她說，當年發生88風災，她與家人為此加入慈善團體的救災行動，那時她在旗山災區看到穿著「陸戰隊」紅衣服的國軍時，深獲感動；國軍的訓練讓她變得更強壯，此次長距離訓練更是最好的考驗。

抽筋起水泡 沒在怕

另一對雙胞胎兄弟張承恩、張承佑也指出，雖然平時有在訓練，但當真的走上路時，還是很震撼，說不累是騙人的，不過大家齊心協力為同一件事努力的感覺，真的有股說不出的感動，就算是腳底起水泡也值得。

張承恩說，他的家人都是專業美髮設計師，他們希望他能繼承衣缽，但他在當義務役時，發現軍中生活不僅規律，還讓他的身體變得更健康，於是他毅然決然轉志願役，他以能接受考驗與訓練為榮。

「加油！加油！」軍隊行軍中，不乏聽見長官們在旁加油打氣，99旅步一營營長申鴻安說，長距離行軍除培養官兵體能與毅力、凝聚團結向心力外，同時也驗證基地訓練成效。

(中國時報)