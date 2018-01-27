台灣大伴長者 連11年圍爐同歡

台灣大哥大基金會董事長張善政（右二）與夫人（左二）搭檔擔任闖關遊戲關主，同心齊力示範遊戲規則。（楊漢聲翻攝）

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中國時報
／花蓮報導

一期一會的承諾，連續11年不間斷！台灣大哥大與台東基督教醫院、一粒麥子基金會共同舉辦的「花蓮老人圍爐銀髮宴」，已成為花蓮上百位獨居長者每年春節前最期待的盛會，26日志工不僅帶著長者去超市逛街，同時還宴請他們吃好料，讓長者個個笑得合不攏嘴。

基金會董事長張善政表示，延續11年的傳統，台灣大哥大今年又到花蓮與獨居長者們圍爐，現場有許多志工都是參與多年的老朋友，還有4位同仁更是歷年來從未缺席的全勤志工，他表示未來台灣大哥大也會信守約定，帶領志工們每年回到這裡和大家團圓。雖然自身從去年才開始參與這個活動，但因為時常在花蓮務農，感覺就像回家一樣份外親切。

今年圍爐活動開始前，志工們先帶長輩們到賣場採買年貨，另外還有200位行動不便、無法外出的獨居長輩，台灣大也都提早將年節禮品一一送到他們手中。

張善政特別與台灣大志工一起大跳全球點閱率超過50億的西班牙文神曲《Despacito》，隨著熱情洋溢的拉丁舞節奏，首度參與的董事長夫人也展現超萌舞力，大動作扭腰擺臀展現絕佳律動感，將現場氣氛炒熱到最高點！

張善政還特地與妻子一同搭檔，擔任闖關遊戲「我袂甲你攬牢牢」的關主，同心齊力示範遊戲規則，兩人合力將大球抱住，接力傳給下一位，兩人默契十足，不僅先先行示範，也在現場隨時幫忙，使得打氣歡呼聲此起彼落，每位長輩們過關時，更開心地與張善政擊掌，長者瞬間都成了天真無邪的小孩。

看到長輩們臉上露出開心的笑容，許多志工同仁都有感而發表示，陪伴志工只是一個小小的角色，沒辦法隨時陪伴在長輩身邊及時幫忙，只盼透過一年一度的圍爐活動，傳遞一些關懷和溫暖，期待能將這份關懷繼續延續下去，讓阿公阿嬤們能歡喜過好年！

(中國時報)

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