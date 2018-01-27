陸推北極政策 邁向極地強國

圖為科考人員在北極執行探勘任務。（摘自人民網）

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中國時報
李文輝／綜合報導
大陸科研船雪龍號多次赴北極地區進行考察，去年更首度實現環北冰洋。（摘自香港東網）
大陸經略北極動作

大陸官方26日發表首部《中國的北極政策》白皮書，大陸外交部副部長孔鉉佑表示，大陸是北極事務重要利益攸關方；更以「明確定位、設定目標、堅持原則、闡釋主張」16字概括大陸北極政策。此舉不只明確宣示大陸不缺席競逐北極，更標誌大陸邁向「極地強國」決心。

全球事務 肩負責任

大陸國務院新聞辦公室今天舉行「中國的北極政策」白皮書與北極政策情況發布會。白皮書以中、英、法等8語種發表。全文約9千字，內容包括北極的形勢與變化、大陸與北極的關係、大陸的北極政策目標和基本原則、大陸參與北極事務的主要政策主張等4部分。

孔鉉佑指出，大陸是北極有關跨區域和全球性問題或事務的重要攸關方和參與者，且大陸作為聯合國安全理事會常任理事國和一系列涉北極國際條約的締約國，作為世界貿易大國和能源消費大國，對北極跨區域和全球性事務肩負重要責任。

參與開發 不為掠奪

孔鉉佑強調，願本著尊重、合作、共贏、可持續的基本原則，與有關各方一道，積極應對北極變化帶來的挑戰，共同認識北極、保護北極、利用北極和參與治理北極。既尊重北極國家在北極享有的主權、主權權利和管轄權，也尊重北極域外國家依法在北極開展活動的權利和自由。

針對外界擔憂大陸北極政策有戰略和軍事意圖，孔鉉佑回應，大陸參與北極的開發利用是對北極的貢獻，帶來的是發展機遇，擔心大陸另有所圖或是掠奪資源、破壞環境，完全沒有必要。

既不越位 也不缺位

孔鉉佑還稱，大陸以「不越位、不缺位」處理北極事務原則，「不越位」是說作為「非北極國家」，不會介入完全屬於北極國家之間，以及北極區域內部的事務。「不缺位」是指作為「北極事務的重要利益攸關方」，大陸將在北極跨區域和全球性問題上積極發揮建設性作用。

加拿大、丹麥、芬蘭、冰島、挪威、俄羅斯、瑞典和美國等8個鄰近北極國家，1991年簽署《北極環境保護策略》、1996年成立「北極理事會」，是北極主要的國際組織；其中俄國對北極的領土企圖最積極，美國也在北極進行科研多年。

(中國時報)

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