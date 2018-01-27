新聞分析－海洋爭權 打造冰上絲綢之路

2018年01月27日 04:09 中國時報 陳柏廷

北極戰略地位重要，大陸想要涉略北極事務可謂由來已久。從「雪龍號」近年多次赴北極探索，去年更成功穿越北冰洋海域的跨北極航道，乃至中俄聯合軍演選在鄂霍次克海舉行，都一再展現大陸經營北極豐沛實力，及開發「冰上絲綢之路」戰略雄心。

一改過往低調作風，大陸官方昨日發布首部《北極政策白皮書》，這不只意味從今往後，大陸對北極事務不再扮演「局外人」角色，更在向外界預告，大陸正向「極地強國」之路邁進，也勢將進一步牽動北極地緣政治版圖的變化。

事實上，大陸早年對經營北極的立場，始終保持「鴨子划水」，準備伺機而動。先是2006年開始就持續申請加入「北極理事會」，希望搶占北極事務話語權，儘管出於各種疑慮考量，幾乎年年遭到理事會成員「打槍」，直到2013年才獲准成為「正式觀察員」。

大陸國家主席習近平上任後，大陸北極動向轉趨明朗，態度日益積極，希望逐步落實「海洋強權」理念，開發「冰上絲綢之路」。

以科研為由，大陸打造極地考察船「雪龍號」探索北極航道，從2012年首次穿越北極航道，短短5年間，去年8月雪龍號成功穿越北極點附近北冰洋海域的跨北極航道，去年10月更首度實現環北冰洋任務。

值得一提的是，大陸解放軍也動作頻頻。中俄兩國行之有年的海上聯合軍演，去年首度移師鄂霍次克海舉行；由於鄂霍次克海再向東北航行，即可進入北極咽喉的白令海峽，該演習也向外界充分展露，解放軍艦已有遠航北極海域的實力。

「誰掌握北極，誰就控制整個世界」。無庸置疑，大陸未來勢必將面臨美國、俄國、加拿大等既有北極國家高度戒心，北極或將成為大國博弈的新角力場；但可以預見的是，隨著首部北極政策白皮書出爐，大陸的「極地強國」之路已然開啟。

(中國時報)