下一個南海 陸美角力新戰場

2018年01月27日 04:09 中國時報 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

大陸昨發布首分《北極政策白皮書》，北極海或將成為下一個南海，成為中美新一波戰場。大陸國務院參事時殷弘受訪坦言，不可否認大陸對北極有政治、軍事等戰略意圖；北極海確實有可能成為南海一樣，變成美國攻詰中國的新角力場。

北京明確表達涉略北極事務態度，大陸外交部副部長孔鉉佑昨日在國新辦記者會上，雖然極力撇清，大陸對北極有軍事戰略意圖，但仍然引發各界關注。

事實上，隨著大陸外交戰略轉向奮發有為，對於太空、極地、深海等新疆域，都投入巨額資金開發拓展，尤其北極的交通、軍事、能源等潛力龐大，北京不願落人後，也勢必與美國等極地傳統利益國家發生碰撞。

人民大學國關學院教授、大陸國務院參事時殷弘昨受訪時指出，所有大國及鄰近北極圈的國家，都對北極有著軍事戰略考慮，「不可否認中國對北極有政治軍事考慮，但中國的考量遠不止這些，還包括氣候變化、科學研究、民用交通等。」

至於北極海是否成為下一個南海，變成美國攻訐大陸的新戰場，時殷弘認為，在北極問題上，可以想像中美會出現相互較勁的可能，但現階段美方應不會像南海問題一樣，那麼強烈地攻擊北京。

時殷弘解釋，畢竟大陸在北極還沒有具體的軍事戰略動作，只有民用科研設施，沒有任何明確證據被掌握，相信美國一時之間就算要批評也無從著手，只能持續猜疑北京動向。

中國國際問題研究院研究員郭憲綱則稱，無論大陸做什麼，有些國家都會用有色眼光看待，「總是在雞蛋裡挑骨頭」。但大陸在北極的作為都是符合國際法的，這些吵雜聲音不會長久。

(中國時報)