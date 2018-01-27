台灣省人大代表 林毅夫之妻再連任

2018年01月27日 04:09 中國時報 楊家鑫 ／北京報導 ／北京報導

中共十九大後首場大陸全國兩會3月召開在即，適逢換屆，兩會代表也出現部分交替。其中「台灣省」全國人大代表名單26日出爐，成員維持大陸出身的台籍人士，新任大陸全國台聯會長黃志賢首次當選，從金門叛逃到大陸的前世界銀行副行長林毅夫之妻陳雲英，則再度連任。

新華社報導，大陸全國台聯於北京召集協商會議，25日以差額選舉和不記名投票方式，從16名候選人中選出13名「台灣省」第13屆全國人大代表，包括許沛、鄒振球、張雄、張曉東、陳軍、陳雲英、林青、黃志賢、符之冠、梁志強、曾力群、蔡培輝、廖海鷹。

本屆代表名單中，除陳雲英、陳軍、張雄、符之冠、張曉東和廖海鷹6人，其餘7人皆新晉代表。出生於台北的陳雲英，不僅多屆當選全國人大代表，更是林毅夫之妻。除陳雲英，其餘當選者皆是大陸出生長大的「台胞二、三代」。

《新華澳報》報導稱，較上屆相比，第13屆全國人大台灣省代表名單更換率頗高。其中，前全國台聯會長汪毅夫的卸任「最令人感到遺憾」，他1998年曾任福建省副省長，與當時在福建省任職的習近平共事近5年，既「知台」也「知習」。

此外，針對日前公布的政協委員名單，報導分析，新一屆全國政協的對台工作系統官員及學者中，有明顯「減員」情況。海協會會長陳德銘及副會長葉克冬、孫亞夫，都不在名單內。國台辦副主任陳元豐則名列新一屆全國政協委員名單，被歸為「特別邀請人士」界別。

與台灣較密切的福建省，25日也舉行政協會議，福建省政協主席張昌平在報告稱，努力為台灣同胞分享福建發展機遇、擴大兩岸經濟文化交流合作、推進閩台經濟社會融合發展牽線搭橋。

(中國時報)