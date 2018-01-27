川普動念重返TPP 促重新談判

2018年01月27日 04:09 中國時報 黃菁菁 ／東京26日電 ／東京26日電

美國總統川普在瑞士達沃斯出席世界經濟論壇時，表示如果能達成一個更好的協定，會考慮重返「跨太平洋夥伴協定」(TPP)。日本經濟再生擔當大臣茂木敏充26日在記者會上，對美國「認可TPP的意義」表示歡迎，但將優先使11國TPP協定生效。

籲擴大進口美牛、汽車

川普接受CNBC訪問時，提及重返TPP條件，他表示「如與過去締結協定相比，(TPP)相當好的話就加入」，透露有重新參與談判的可能性。美國可能進一步要求與日本等11國重新談判，並要求擴大進口美國牛肉和汽車。

川普上任後簽發的第一個行政命令就是退出TPP。現在除美國外，日本等11個參加國大致談妥TPP新協定條款，預定3月在智利簽署。這11國占全球GDP的13％，美國若重返TPP，將成為占全球GDP達40％的巨大經濟圈。

《日本經濟新聞》報導，TPP被認為是用來對抗日益擴大的中國經濟圈之策略。重返TPP也會被視為美國亞洲政策的轉換。

川普為發揮經濟大國的談判力，原本較重視兩國間的經濟協定，但11國TPP一旦簽署，對重視亞洲貿易的美國產業界是不利的，故美國產業界極力要求重返TPP。川普重返TPP言論，是對產業界呼聲的回應，但以其一貫強硬姿態，相關談判恐陷僵局。

美國亞洲政策面臨轉換

茂木針對美國改變方針的背景指出，「11國達成協議的衝擊非常大」，對美國提重新談判的條件則持謹慎態度。茂木表示，雖然希望美國回來，但並不打算改變既定計畫，即使要協商也要等新TPP協定生效之後。

川普25日在受訪時還提及，他支持「強勢美元」，有一派認為，美國為阻止貿易對手國的貨幣貶值，在TPP協定中可能要求列入「匯率條款」。11國若決定重新與美國談TPP，那麼安倍政府有必要與日本產業界重新協商。

在美國前總統歐巴馬推動下，美日等12國於2015年秋天同意締結TPP，原定2016年2月簽署，沒想到川普上台後予以推翻。由於川普的言行讓人捉摸不定，是否重返TPP，以及11國是否會一致同意與美國重新談判，仍情況不明。日本外相河野太郎暗示，日方無意重新談判協定的內容。

(中國時報)