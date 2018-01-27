川普WEF開講 炮轟掠奪性貿易

2018年01月27日 04:09 中國時報 諶悠文 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普26日在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇（WEF）年會閉幕式上發表演說，他宣稱只要做到「公平與互惠」，他就支持自由貿易。川普還猛烈抨擊「掠奪性」的貿易行為，表示這種不公平行徑扭曲了市場，美國將不再視而不見。

川普演說是閉幕式重頭戲，在這個各界菁英齊聚一堂的年度盛會上，高舉「美國優先」大旗的川普告訴擁護全球化的與會政商領袖，他此行目的是希望向世界領導人傳遞一個信息：「一個繁榮的美國將有利於世界，而公平的經濟競爭對繁榮至關重要。」

川普在演說中強調，美國致力於全球的增長和繁榮：身為最大的經濟體，美國有責任整頓國內的事情，在美國經濟增長的同時，全球經濟也將隨之增長。

川普說，美國政府支持自由開放的貿易，但它同時也必須是公平且互惠的貿易，全球經濟想要蓬勃發展，必須是所有國家都遵守規則。美國將不再容忍竊取智慧財產權、強迫科技轉移以及企業補貼之類的行為。

他表示，各國領導人須改革，這不意味著要放棄國際經濟體制。美國目標是改善體制，使之負擔更大責任及提高效率，這將使全球經濟都能為所有國家服務。

川普推行「美國優先」不遺餘力，被視為貿易保護主義代言人。他利用出席WEF年會的機會招商，宣稱企業到美國投資現在是最好的時機。

(中國時報)