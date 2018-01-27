牽制大陸 印與東協強化合作

2018年01月27日 04:09 中國時報 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

印度總理莫迪與新加坡總理李顯龍等東南亞國家協會（東協）10國領袖25日在新德里召開峰會。會後發表宣言，印度與東協將加強海上合作，解決海洋議題面對的共同挑戰。印度意在透過強化與東協的團結來牽制大陸。

為紀念東協與印度建立對話關係25周年，莫迪邀請東協10國領袖齊聚新德里舉行峰會，並參加26日印度「共和日」閱兵等慶祝活動。

莫迪25日傍晚在峰會上致詞時表示，印度贊同東協有關以規範為基礎的社會及和平價值觀看法，而航行自由將是印度與東協在海事領域的關鍵焦點。他說，「印度與東協有著同樣的願景，希望透過以規則為基礎的海洋秩序，實現和平與繁榮。」

分析家指出，這次峰會的舉行，顯示雙方都希望擴展關係，以平衡中國大陸在地區日益強大的影響力。印度外交部官員薩蘭提及海上合作是會談焦點時，雖未詳細說明，但表示與會領袖談到「我們大家集體面臨的傳統和非傳統挑戰」。

印度觀察家研究基金會的潘特表示，「現在這個問題已進入戰略層面。印度希望擴大在東南亞的足跡。中國在很多方面的崛起給印度和東協都帶來問題。」

潘特還認為，東南亞國家也擔心美國是不是還靠得住。他說，這些國家感覺到美國可能在後退，美國不願意繼續承擔安全擔保人的角色。

印度與新加坡、越南、印尼、泰國和馬來西亞有著牢固的海軍關係。過去3年，印度軍艦訪問過這些國家港口，將來還可能會在麻六甲海峽舉行聯合海軍演習。

(中國時報)