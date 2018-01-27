南韓醫院大火 至少37死

2018年01月27日 04:09 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

南韓密陽市「世宗醫院」26日發生火災，造成至少37人死亡、143人受傷。（美聯社）

南韓慶尚南道密陽市「世宗醫院」26日上午7時30分左右發生火災，造成包括3名醫護人員在內至少37人喪生，死者多為年逾80甚至高齡90多歲、需要協助才能移動的年老病患。另有約143人受傷，其中18人生命垂危，死亡數恐增加。

南韓總統文在寅第一時間召集緊急會議，沉痛哀悼遇難者，並指示全力搶救危殆的傷員。這是南韓一個多月來第二起重大奪命火災，該國防火安全問題備受各方質疑。

「世宗醫院」位在首爾東南方270公里外，消防官員指出，起火地點疑似在醫院主大樓一樓的急診處後方，起火原因仍待調查，初步排除人為縱火。該院院長說，火災似乎是急診處運轉的2台電暖器造成的。另有目擊者稱，急診處旁邊的護士更衣室首先冒出濃煙。

該院主要收治有長期療護需求的老年病患，火災時受困者包括35名醫護人員及194名病患。這家6層樓的醫院內並無消防灑水設備，加上一樓主要出入口被火勢與濃煙包圍，逃生者須穿越烈燄與陣陣黑煙。

逃過一劫的病患張永宰（音譯）說，他在醫院2樓，突然聽到護士們於走廊大喊「起火了！大家趕快從緊急出口離開」，現場陷入混亂。張永宰打開緊急出口門時，「整個樓梯都是黑煙，什麼也看不見。所有人驚慌逃跑，有人跌倒，有人尖叫。」

張永宰後來扯開紗窗，從消防員架起的逃生梯逃出火場。他的太太表示：「院內火災時，其他樓層有很多年老的病人，不知道他們有否安全逃離。」

這場火災，罹難者多是吸入有毒濃煙致命，遺體多數是在醫院1樓的急診處發現，另有人陳屍於2樓及5樓。

火災發生後，文在寅總統第一時間召開緊急會議，並派出行政安全部長官和消防廳長等人組成的支援隊趕赴現場。國務總理李洛淵稍後也趕到。

消防人員於上午10時26分左右撲滅大火。期間，當局陸續將52名病人轉送至附近4間醫院，而緊鄰的療養院，也疏散了93名病人。

南韓最近一起重大火災發生於上個月（2017年12月）21日，當時忠清北道堤川市一處8層樓的健身中心起火，造成至少29人喪生，死者幾乎全部困在三溫暖浴室，來不及逃出。有受困者於危急之中跳樓逃生，安全落在消防人員鋪設的氣墊獲救。

(中國時報)