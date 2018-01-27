手作印花布提袋 樂當文青

民眾可以到「印花樂手作吧」當文青，設計屬於自己的印花布提袋、小手帕。（印花樂提供）

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中國時報
／台北報導

台灣本土文創品牌「In Bloom印花樂」去年與麥當勞合作，推出聯名款「印花樂花漾包」，消費者好評如潮，喜歡印花風格的民眾，現在不僅可以直接購買成品，還能到位在松菸的「印花樂手作吧」，當文青設計屬於自己的印花布提袋、小手帕。

印花樂 體驗創作

「印花樂手作吧」是印花樂5號店，以新形態店鋪打造宛如「Bar」的輕鬆氣氛，提供消費者隨時可做的手作體驗。

民眾在手作吧裡，可自由選擇喜歡的提袋、小手帕和T-shirt等素胚品，接著挑選圖案、顏色，跟著印花技巧步驟圖DIY，大約花30分鐘就能完成，如果實在沒把握，也有影片教學或直接找店員詢問。

印花樂表示，印花圖案共有20多種可以選擇，依季節或節慶不定期更新，像是農曆過年快要到了，就會有年節氣氛圖案，親手完成絹印後馬上可把成品帶回家，使用的顏料與印花樂商品都是同一款，成品可以水洗、在日常使用。

點飲品 親友共享

此外，印花樂手作吧就是個Bar，想喝一杯也沒問題，體驗手作加購飲品還有20元折扣優惠，相當適合朋友小聚、親子共享，體驗美好的創作時光。

店址：台北市信義區光復南路133號（松山文創園區東向一樓）營業時間：上午10時至下午6時，每月最後一個周二休。電話：02-27652377價格：250元至800元。

(中國時報)

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