觀光工廠輕旅行 好吃又好玩

龍潭福源茶廠歷史悠久，轉型觀光工廠後提供採茶、揉布球、揉紅茶、磨茶粉DIY活動。（賴佑維攝）

友善列印
中國時報
／綜合報導
宏亞巧克力共和國DIY活動相當適合親子同樂。（葉臻翻攝）
新竹市長林智堅（左）曾親自造訪釀酒工廠纖碧爾，品嘗無酒精的精釀純麥汁。（徐養齡翻攝）

觀光工廠見證產業發展故事，桃園龍潭福源茶廠保留早年歐洲製茶機具，並以DIY方式讓民眾貼近茶文化。八德區巧克力共和國堪稱巧克力博物館，豐富的館藏讓遊客沉浸濃郁可可香。新竹市釀酒工廠纖碧爾公司運用香山在地荔枝開發「醉妃荔枝啤酒」，吸引不少遊客專程造訪。

福源茶廠有超過90年歷史，早期在日據時代，創辦人收購茶農的茶，並到大稻埕精製，轉賣到全世界。後來1949年於龍潭興建福源茶廠，並以機械化方式大量生產，如今廠內還有大量的歐洲製茶機具。茶廠除了導覽外，還有採茶、揉布球、揉紅茶、磨茶粉DIY活動。

巧克力共和國 沉浸可可香

由宏亞食品創立的巧克力共和國，2012年4月開幕至今是桃園的一大熱門觀光工廠，也是東南亞首座巧克力博物館，館內除了可以看見巧克力的製作過程，還可以報名DIY，去年還獲得經濟部及桃園市政府頒發國際亮點觀光工廠。

宏亞食品1976創立「77乳加」，出產過不少知名巧克力，2012年，立亞洲第一座巧克力博物館「巧克力共和國」，提供巧克力文化、知識、歷史。

釀酒工廠 在地荔枝變啤酒

新竹市頗負盛名的釀酒工廠纖碧爾公司，在國內大型酒商環伺下，積極走出自己的路，除了運用香山在地荔枝，開發醉妃荔枝啤酒，另使用在地玻璃廠的耐壓玻璃瓶，從生產、製造都有濃厚的新竹味，吸引不少遊客專程造訪，由好客的老闆曾貽連親自接待。

曾貽連說明廠區釀酒流程，生產具在地風味的香山情啤酒、荔枝啤酒等，另有無酒精、甜度10的黑麥汁，期盼能藉由在地化的營運經驗，進軍國際市場。

飲酒過量有害健康

(中國時報)

手作印花布提袋 樂當文青 走進魔法城堡 品嘗優格餅乾

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。