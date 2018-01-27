觀光工廠輕旅行 好吃又好玩

2018年01月27日 00:58 中國時報 賴佑維 、 葉臻 、 徐養齡 ／綜合報導 ／綜合報導

宏亞巧克力共和國DIY活動相當適合親子同樂。（葉臻翻攝）

新竹市長林智堅（左）曾親自造訪釀酒工廠纖碧爾，品嘗無酒精的精釀純麥汁。（徐養齡翻攝）

觀光工廠見證產業發展故事，桃園龍潭福源茶廠保留早年歐洲製茶機具，並以DIY方式讓民眾貼近茶文化。八德區巧克力共和國堪稱巧克力博物館，豐富的館藏讓遊客沉浸濃郁可可香。新竹市釀酒工廠纖碧爾公司運用香山在地荔枝開發「醉妃荔枝啤酒」，吸引不少遊客專程造訪。

福源茶廠有超過90年歷史，早期在日據時代，創辦人收購茶農的茶，並到大稻埕精製，轉賣到全世界。後來1949年於龍潭興建福源茶廠，並以機械化方式大量生產，如今廠內還有大量的歐洲製茶機具。茶廠除了導覽外，還有採茶、揉布球、揉紅茶、磨茶粉DIY活動。

巧克力共和國 沉浸可可香

由宏亞食品創立的巧克力共和國，2012年4月開幕至今是桃園的一大熱門觀光工廠，也是東南亞首座巧克力博物館，館內除了可以看見巧克力的製作過程，還可以報名DIY，去年還獲得經濟部及桃園市政府頒發國際亮點觀光工廠。

宏亞食品1976創立「77乳加」，出產過不少知名巧克力，2012年，立亞洲第一座巧克力博物館「巧克力共和國」，提供巧克力文化、知識、歷史。

釀酒工廠 在地荔枝變啤酒

新竹市頗負盛名的釀酒工廠纖碧爾公司，在國內大型酒商環伺下，積極走出自己的路，除了運用香山在地荔枝，開發醉妃荔枝啤酒，另使用在地玻璃廠的耐壓玻璃瓶，從生產、製造都有濃厚的新竹味，吸引不少遊客專程造訪，由好客的老闆曾貽連親自接待。

曾貽連說明廠區釀酒流程，生產具在地風味的香山情啤酒、荔枝啤酒等，另有無酒精、甜度10的黑麥汁，期盼能藉由在地化的營運經驗，進軍國際市場。

飲酒過量有害健康

(中國時報)