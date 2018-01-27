走進魔法城堡 品嘗優格餅乾

台灣優格餅乾學院，提供親子DIY，體驗烘焙餅乾的樂趣。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

台灣優格餅乾學院位在彰化縣濱海的線西鄉，雖不在觀光的熱點動線上，但以哈利波特魔法學院為本的設計號召，就如注入魔法般，吸引上百萬親子走進餅乾的奇幻之旅，品嘗、動手做，得到知性上的樂趣。

享受知性和烘焙

館長卓慧蘭說，餅乾學院前身是烘焙工廠，為各大廠牌代工，並協助客戶研發新產品。4年前，有感食安風暴，加上工研院輔導，誕生了台灣優格餅乾學院，設計透明的參觀動線，以輕鬆、有趣方式導覽，讓大家吃得安心，並能邊吃、邊學習餅乾的各種知識，也是台灣第1座以餅乾為主體的觀光工廠。

台灣優格餅乾學院的外觀宛如城堡，引領進入餅乾的魔法世界。卓慧蘭說，訪客以散客和校外教學為主，一待往往大半天，享受知性和烘焙的悠閒時光。

透明化的生產線

觀光工廠提供專業的免費導覽，餅乾殿堂分成餅乾世界觀養成、魔法森林幻術秀、魔法廚房體驗秀、餅乾知識長廊、魔法烘焙區、餅乾世界樹等分區。

旅程還介紹各國知名餅乾及餅乾的傳說、歷史、造型模具，還有「第1隻迪士尼授權餅模」等，多采多姿。透明化的生產線，也能看完整生產實況，假日安排5個DIY時段，1人材料費150元，就可親手做餅乾帶回家。

此外，魔法福利社還販售各式各樣的不同口味的餅乾、伴手禮，提供試吃和免費咖啡，吸引寓教於樂、親子同遊。

(中國時報)

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