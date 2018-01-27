毛巾DIY玩花樣 擁抱小確幸

2018年01月27日 00:58 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

噠噠噠！還未進入興隆毛巾觀光工廠，急促的機杼聲便已盈耳，透過玻璃清楚看見紡織機運轉，通過迷你綠色隧道，展示店內蛋糕、冰淇淋、貓狗等各式造型毛巾，令人垂涎也莞爾，還可體驗造型毛巾DIY，使用的在地MIT毛巾，全在這裡。

可愛「甜點」好驚豔

一條小小毛巾，也能令人幸福快樂！興隆是全國第一個毛巾觀光工廠，就是以創造這種小確幸為目標，包裝精巧的「蛋糕」看起來十分可口，仔細瞧竟然是毛巾，幾可亂真，連陸客都驚喜。

不只蛋糕，還有冰淇淋造型的毛巾，同樣唯妙唯肖，業者特地警告「本產品雖然看起來很好吃，小孩亂咬亦無毒性，營養標示僅供參考，不建議食用」，更幽默地標示營養成分，零脂肪、零蛋白，可是幸福與快樂成分有800、600大卡，令人會心一笑。

全年無休不用門票

在毛巾觀光工廠除了可看到五花八門的造型毛巾外，還可認識毛巾的一生，小小的毛巾須經過捻紗、漂染等8個繁複的步驟才能完成，興隆公開毛巾製程，讓人大開眼界。

如果覺得工廠內的造型毛巾不夠吸睛，也可自己DIY做造型，做出專屬創意，最棒的是，擺著當裝飾，看膩了再拆裝使用，賞味期很久，一舉兩得。

地址：雲林虎尾鎮埒內里84-1號

電話：05-6220559

營業時間：每日上午8點至下午6點，全年無休。

門票：一般遊客不用門票，校外教學團體酌收60元清潔費，各送一條美國棉方巾或童巾。

(中國時報)