觀光工場 全台最大包超吸睛

袋寶觀光工場有全台最大包作為鎮館之寶，成人站在旁邊顯得矮小。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

「R7創藝所在X袋寶觀光工場」是全台首座以「袋」、「包」為主題，座落在高市勞工公園，就近服務南部地區廠商、設計師及民眾，做為紡織相關品牌試行銷場域。鎮館之寶是1:1000放大千倍的「全台最大包」，相當吸睛，吸引不少國內外遊客造訪，將台灣袋包箱產業之美推廣到國際。

產學串連 推廣袋包箱產業

袋寶觀光工場是由財團法人鞋技中心所成立，致力於推廣袋包箱產業觀光工場，協助產業培育袋包設計人才，提供相關科系的大專院校學生4.5個月實習與媒合，指導實際產業中袋包的設計與製作過程，並且提供廠商設計、行銷輔導，協助產業注入新能量，落實產學串連。

趣味互動 創意手作增知識

「袋寶」透過趣味互動方式，將產業特色傳遞給南部民眾，導覽體驗提供袋包製作的材料辨識、工具配件、製造過程與創新應用。除展示國內外經典包款，更結合DIY創意手作課程，包括皮革染色、塑形、釘扣外，也提供手縫、機縫袋包的進階課程，滿足大小朋友袋包知識的增進與趣味體驗。

「新春旺運來 全家樂購節」活動，將於2月3日上午10點登場，集結超過80家台灣品牌、上千種MIT優質紡織品齊聚，讓民眾體驗台灣品牌的優良品質，並提供優惠價格。館外規畫高雄小農市集與喜憨兒烘焙坊，結合在地產業經濟發展與公益活動，從紡織品到食品、農產品，年節需求一次購足。

(中國時報)

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