手作芋頭酥 30分鐘就上手

2018年01月27日 00:58 中國時報 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

一踏入「阿聰師芋頭文化館」，巨大吸睛的芋頭映入眼簾，令人讚嘆，來到這裡，不但能了解芋頭文化，還可DIY芋頭酥，「芋」教於樂，吸引大批遊客造訪，是非常適合家族同樂、員工旅遊、校外教學、情侶曬恩愛的生活園區。

大甲芋頭酥聞名全台，吸引不少糕餅饕客採買，人稱「芋頭酥之父」的阿聰師表示，為傳承糕餅與芋頭文化，設立「阿聰師芋頭文化館」，提供芋頭酥DIY體驗活動，更設有糕餅文化館，讓民眾能了解芋頭、粉蔥與糕餅等文化，及阿聰師品牌故事。

「如何削芋頭不手癢？」糕餅文化館內有全世界最大顆的芋頭，有最完整的芋頭相關資訊，告訴你芋頭從哪裡來、如何吃芋頭防癌等；生態園區讓你親手摸芋頭葉、用一滴水分辨毒性堅強的姑婆芋，還有許多有趣又好玩的芋頭新知。

DIY教室有寬敞明亮的無障礙空間，可容納120人同時體驗手作芋頭酥樂趣，從削皮、捲皮、壓製到包覆，只要30分就能變熟手，剛出爐的4顆芋頭酥，香味四溢，絕對令人回味無窮！

「阿聰師芋頭文化館」設有阿聰師糕餅文化館、芋頭生態園區、我把傢伙變大了（拍照區）、DIY教室、阿聰師伴手禮專區及兒童閱讀區等6大主題區，歡迎民眾免費參觀與預約手作體驗。遊客張小姐說，文化館好吃、好玩又好買，可以1次滿足多個願望。

(中國時報)