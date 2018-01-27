2018年01月27日 00:58 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

國內知名牙膏製造業者嘉聯實業，在水上鄉台一線打造全國唯一開放式牙膏工廠，民眾不但可免費參觀牙膏製造、包裝生產線，還能遊走歷史超過130年，從大陸原建來台組裝的將軍府，甚至DIY專屬牙膏，加上白人牙膏全天免費供應冷熱飲，聽取簡報送小禮物、冰棒，天天有大批遊客上門。

標榜台灣本土製造的白人牙膏，2011年3月打造全新觀光工廠，免費開放民眾參觀自動化生產線外，觀光工廠的規畫設計也別具特色，除百年將軍府是一大賣點外，裡頭還有仿真清明上河圖、兵馬俑以及眾多珍寶、奇石等藝品文物，加上18層地獄以及古代百姓生活的模擬場景，讓不少遊客感到既新奇又特別。

白人牙膏觀光工廠自我定位要富有寓教於樂功能，除自由參觀，吃喝玩樂也一應俱全，最近又規畫全新的白人寶寶親子館，周末假日提供遊樂設施、展演等服務，適合親子來個無料小旅行。

業者指出，當初是為了讓民眾了解每天所使用牙膏生產過程，才會首創成立牙膏觀光工廠，把製作過程一次透明化呈現在消費者眼前前，這幾年，因業者不以營利為目的，送得大方，知名度大開，每逢周末假日，滿滿人潮，名列超夯觀光工廠排行榜上。

地址：嘉義縣水上鄉十一指厝144號

營業時間：早上8：00到下午5：00（免費參觀）

休假日：除夕1天

預約專線：0988-803-303，0988-907-907

(中國時報)