鱈魚香絲DIY 好吃好玩

2018年01月27日 00:58 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣林邊鄉有全台首家以鱈魚香絲為主題的觀光工廠「鮮饌道海洋食品文化館」，是由老字號政益食品所成立，它在88水災重創後曾一度面臨倒閉，但最後不僅在努力堅持下建立新品牌，還成了帶動屏東觀光並兼具教育與休閒功能的觀光工廠。

政益食品前身為東發海廠加工廠，原本打算做魚麵，但在飲食習慣及市場反映極為冷淡下打算放棄，不過當時恰巧發現日本正流行的鱈魚香絲、其形狀與麵條相似，且生產過程差異不大，於是開始鱈魚香絲的研究生產。

政益因而有了40多年的鱈魚香絲代工經驗，但88水災重創後卻一度面臨倒閉。當下他們發現，過去因為都是代工為主，並沒有品牌支持，風雨過後客戶流失很快，經營遇到困難後，不得不重新思考經營方向，而為了保留近50年的發展歷史與文化，決定成立觀光工廠並打造自有品牌「鮮饌道」再出發。

2011年，鮮饌道通過觀光工廠評選，2013年「鮮饌道海洋食品文化館」正式開幕，位置位於大鵬灣國家風景區僅800公尺，成了連結林邊，東港及大鵬灣國家風景區的地方產業。

文化館中不僅展示各式海洋魚類的加工歷史與演進，遊客還可以透過玻璃窗觀察半開放式的鱈魚香絲實際製作、包裝等過程，還讓遊客學烤鱈魚片，當下香味四溢令人食指大動。

(中國時報)